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        Beyşehir'in vergi rekortmenlerine plaket verildi

        Konya'nın Beyşehir ilçesinin vergi rekortmenlerine teşekkür plaketi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 13:53 Güncelleme: 10.12.2024 - 15:05
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        Beyşehir'in vergi rekortmenlerine plaket verildi
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinin vergi rekortmenlerine teşekkür plaketi verildi.

        Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen törende, 2023 vergilendirme dönemi kurumlar ve gelir vergisi sıralamasında Konya il genelinde ilk 100 sıralamasına giren üye firma ve iş insanları ödüllendirildi.

        Düzenlenen törende kurumlar vergisinde ilk 100 sıralamasına giren ve Beyşehir'de faaliyet gösteren Erdoğanlar İnşaat Malzemeleri firma yetkilisi Kazım Erdoğan ile gelir vergisi Konya il geneli ilk 100 sıralamasına giren iş insanı Ali Kökçü'ye plaketleri Beyşehir Vergi Dairesi Müdürü Memduha Saidali tarafından verildi.

        Beyşehir TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akbıyık da, sıralamaya girerek, ülke, bölge ekonomisine ve istihdama katkı sağlayan Beyşehirli firma ve isimleri tebrik etti.

        Törene katılan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da "Beyşehir'imize katma değer kazandırmak için çabalayan küçüklü, büyüklü tüm işletmelerimize teşekkür ediyorum, Rabbimden hayırlı işler diliyorum." dedi.

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