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        Konya'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Konya'nın Kulu ilçesinde yalnız yaşayan 74 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 16:01 Güncelleme: 21.12.2024 - 16:01
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        Konya'da bir kişi evinde ölü bulundu
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        Konya'nın Kulu ilçesinde yalnız yaşayan 74 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

        Kozanlı Mahallesi'ndeki müstakil evde yalnız yaşayan H.T'nin evde hareketsiz yattığı gören komşusu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yapılan incelemenin ardından H.T'nin cenazesi, otopsi yapılması üzere hastane morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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