Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Konya'da Selçuklu Sultanlarına saygı nöbetini izledi

Vatandaşlarında da izlediği törende, şehitler için dua edildi.

Son iki yıldır Konya Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından düzenlenen saygı nöbetinde, 13.30-14.30 saatleri arasında Selçuklu askeri kıyafeti giyen jandarma personeli türbede nöbet tuttu.

KOP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı ile Ekonomi Koordinasyon Kurulu için Konya'ya gelen Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan 2020'de başlatılan Alaaddin Camisi'nde Selçuklu Sultanlarının türbesinin bulunduğu bölümde her hafta cuma namazları sonrası gerçekleştirilen saygı nöbeti hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan Konya'da Selçuklu Sultanlarının medfun bulunduğu Alaaddin Cami Sultanlar Türbesi'nde her cuma namazı sonrası gerçekleştirilen saygı nöbetini takip etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.