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        Ilgınlı gençler Robot Yarışması'nda Ege Bölge şampiyonu oldu

        Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi VEGA Takımı, Fibonacci Uluslararası Robot Yarışması'nda Ege Bölge şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 13:44 Güncelleme: 16.02.2025 - 13:45
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        Ilgınlı gençler Robot Yarışması'nda Ege Bölge şampiyonu oldu
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        Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi VEGA Takımı, Fibonacci Uluslararası Robot Yarışması'nda Ege Bölge şampiyonu oldu.

        İzmir'de düzenlenen Fibonacci Uluslararası Robot Yarışması'nda 26 kategoride 100'den fazla okul yarıştı. Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi VEGA Takımı, Antalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Finallerine katılmaya hak kazandı.

        Ilgın VEGA takımı, hastalıklı tahıl ürünlerini tespit ederek ilaçlayan, böylece ürün kaybını önleyen "Yapay Zeka Destekli Tarımsal İnsansız Kara Aracı Projesi" ile Ege Bölge şampiyonu oldu.

        Ilgın Ticaret Borsası Başkanı Hacı Ahmet Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ege Bölge şampiyonu olan gençleri tebrik etti.

        Avrupa şampiyonluğu yolunda ilerleyen gençlerin yanında olduklarını ifade eden Koç, "Ilgın ve Konya'mızın gururu olan öğrencilerimiz; Beytullah Demir, Ömer Faruk Keskin, Elizan Kızılay'ı kutluyorum. Ayrıca danışman öğretmenimiz Melek İltar Çin, okul müdürümüz Fikret Koca ve müdür yardımcımız Hasan Teke hocalarımıza teşekkür ediyorum. Takımımızın başarılarının devamını diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye ve heyecanlarını paylaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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