Konya'da motosikletle çarpışan bisikletli öldü
Konya'nın Beyşehir ilçesinde motosikletle çarpışan bisikletli hayatını kaybetti.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde motosikletle çarpışan bisikletli hayatını kaybetti.
Mevlana Caddesi'nde, S.E.K. (17) idaresindeki plakasız motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Mehmet Döşemeci'ye (73) çarptı.
Ardından refüje çarpıp karşı şeride geçen motosikletin sürücüsü ile Döşemeci yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Döşemeci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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