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        Konya'da motosikletle çarpışan bisikletli öldü

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde motosikletle çarpışan bisikletli hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 20:59 Güncelleme: 04.04.2025 - 21:05
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        Konya'da motosikletle çarpışan bisikletli öldü
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde motosikletle çarpışan bisikletli hayatını kaybetti.

        Mevlana Caddesi'nde, S.E.K. (17) idaresindeki plakasız motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Mehmet Döşemeci'ye (73) çarptı.

        Ardından refüje çarpıp karşı şeride geçen motosikletin sürücüsü ile Döşemeci yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Döşemeci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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