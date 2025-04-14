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        Konya'da zirai don nedeniyle kiraz ağaçları zarar gördü

        Konya'da etkili olan zirai don, Akşehir ilçesindeki kiraz ağaçlarında büyük zarara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 14:12 Güncelleme: 14.04.2025 - 14:19
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        Konya'da zirai don nedeniyle kiraz ağaçları zarar gördü
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        Konya'da etkili olan zirai don, Akşehir ilçesindeki kiraz ağaçlarında büyük zarara neden oldu.

        Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Suat Ordu, zirai donun ardından kiraz bahçelerinde inceleme yaptı.

        Tüm çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Ordu, "Rabb'im böyle bir afeti bir daha yaşatmasın. Türkiye'deki kiraz üretiminin yaklaşık yüzde 60'ı Akşehir bölgesinde gerçekleşiyor. Ancak bu don olayı, birçok bahçeyi tamamen kullanılmaz hale getirdi." dedi.

        Zirai don olayının, bölge çiftçisi kadar tarımsal iş gücü açısından da büyük bir kayba neden olduğunu belirten Ordu, zirai donun hem ürünü hem de bölgede istihdamı etkilediğini bildirdi.

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