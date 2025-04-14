Konya'da zirai don nedeniyle kiraz ağaçları zarar gördü
Konya'da etkili olan zirai don, Akşehir ilçesindeki kiraz ağaçlarında büyük zarara neden oldu.
Konya'da etkili olan zirai don, Akşehir ilçesindeki kiraz ağaçlarında büyük zarara neden oldu.
Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Suat Ordu, zirai donun ardından kiraz bahçelerinde inceleme yaptı.
Tüm çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Ordu, "Rabb'im böyle bir afeti bir daha yaşatmasın. Türkiye'deki kiraz üretiminin yaklaşık yüzde 60'ı Akşehir bölgesinde gerçekleşiyor. Ancak bu don olayı, birçok bahçeyi tamamen kullanılmaz hale getirdi." dedi.
Zirai don olayının, bölge çiftçisi kadar tarımsal iş gücü açısından da büyük bir kayba neden olduğunu belirten Ordu, zirai donun hem ürünü hem de bölgede istihdamı etkilediğini bildirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.