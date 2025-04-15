Yunak Belediye Başkanı cimnastik yarışmasında derece alan öğrencileri tebrik etti

Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, Konya'da düzenlenen ritmik cimnastik yarışmasında Yunak'ı temsil eden öğrencileri ağırladı.

Selçuklu Yunus Emre Uyar Cimnastik Spor Salonu'nda minikler ve küçükler yaş gruplarında düzenlenen yarışmaya Yunak'tan katılan 8 öğrenciden 3'ü il birinciliği elde etti.

Yarışmada Gözde Varol, Nazlı Güven ve Işıl Yaşayacak kendi kategorilerinde birinci oldu.

İl birincisi olan öğrencileri makamında ağırlayan Günaltay, gençlerin her zaman yanında olduklarını belirterek, öğrencilere başarılarından dolayı para ödülü ve çeşitli hediyeler takdim etti.