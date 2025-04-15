Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Yunak Belediye Başkanı cimnastik yarışmasında derece alan öğrencileri tebrik etti

        Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, Konya'da düzenlenen ritmik cimnastik yarışmasında Yunak'ı temsil eden öğrencileri ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 16:03 Güncelleme: 15.04.2025 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yunak Belediye Başkanı cimnastik yarışmasında derece alan öğrencileri tebrik etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, Konya'da düzenlenen ritmik cimnastik yarışmasında Yunak'ı temsil eden öğrencileri ağırladı.

        Selçuklu Yunus Emre Uyar Cimnastik Spor Salonu'nda minikler ve küçükler yaş gruplarında düzenlenen yarışmaya Yunak'tan katılan 8 öğrenciden 3'ü il birinciliği elde etti.

        Yarışmada Gözde Varol, Nazlı Güven ve Işıl Yaşayacak kendi kategorilerinde birinci oldu.

        İl birincisi olan öğrencileri makamında ağırlayan Günaltay, gençlerin her zaman yanında olduklarını belirterek, öğrencilere başarılarından dolayı para ödülü ve çeşitli hediyeler takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lego'nun üst düzey yöneticisi kayak kazasında öldü
        Lego'nun üst düzey yöneticisi kayak kazasında öldü
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı
        Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Trump'tan bir geri adım daha
        Trump'tan bir geri adım daha
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”

        Benzer Haberler

        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 31 zanlı tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 31 zanlı tutuklandı
        Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı"nı...
        Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı"nı...
        Konya'da Genişletilmiş Asayiş ve Güvenlik Toplantısı yapıldı
        Konya'da Genişletilmiş Asayiş ve Güvenlik Toplantısı yapıldı
        Hüyük'te Turizm Haftası etkinliği yapıldı
        Hüyük'te Turizm Haftası etkinliği yapıldı
        Konya'da otomobilin öğrenci servisine çarpmasıyla 5 kişi yaralandı
        Konya'da otomobilin öğrenci servisine çarpmasıyla 5 kişi yaralandı
        Konya'da iş makinesiyle kaçak kazı yapan 13 şüpheli yakalandı
        Konya'da iş makinesiyle kaçak kazı yapan 13 şüpheli yakalandı