Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı

Diğer şüphelinin yakalanması içinse çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya, Kayseri ve İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 8 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.