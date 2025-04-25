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        Seydişehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 16:38 Güncelleme: 25.04.2025 - 16:48
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        Seydişehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Değirmenci Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

        Adliyeye sevk edilen 1 zanlı ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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