Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 797. yıl dönümü kutlandı
Mevlana Celaleddin-i Rumi ve ailesinin Konya'ya gelişinin 797. yıl dönümü yürüyüş etkinliğiyle kutlandı.
Mevlana Celaleddin-i Rumi ve ailesinin Konya'ya gelişinin 797. yıl dönümü yürüyüş etkinliğiyle kutlandı.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Teşrif-i Mevlana" etkinlikleri, Alaaddin Cami'den Mevlana Meydanı'na kadar süren kortej yürüyüşüyle başladı.
Daha sonra burada, Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişinin temsili olarak canlandırıldığı Teşrif-i Mevlana tiyatro gösterisi sunuldu.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, Sema Ayini Şerifi ve Gülbank ile sona erdi.
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