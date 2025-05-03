Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 797. yıl dönümü kutlandı

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, Sema Ayini Şerifi ve Gülbank ile sona erdi.

Daha sonra burada, Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişinin temsili olarak canlandırıldığı Teşrif-i Mevlana tiyatro gösterisi sunuldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Teşrif-i Mevlana" etkinlikleri, Alaaddin Cami'den Mevlana Meydanı'na kadar süren kortej yürüyüşüyle başladı.

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