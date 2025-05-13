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        Konya merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 18 zanlıdan 8'i tutuklandı

        Konya merkezli 5 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 12:32 Güncelleme: 13.05.2025 - 12:32
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        Konya merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 18 zanlıdan 8'i tutuklandı
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        Konya merkezli 5 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik Konya, Karaman, Mersin, Gaziantep ve Kilis'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda, 8 bin 185 dolar, 184 bin 490 lira, 7 cep telefonu ve 3 araç ele geçirildi.

        Operasyonda, yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen 18 kişi ile 22 düzensiz göçmen yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü sınır dışı edildi. Geriye kalan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Yakalanan 22 düzensiz göçmen ise sınır dışı işlemleri için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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