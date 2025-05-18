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        Konya'da tarım aracının devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde "pat pat" adı verilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 21:35 Güncelleme: 18.05.2025 - 21:35
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        Konya'da tarım aracının devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde "pat pat" adı verilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

        B.B'nin kullandığı "pat pat" adı verilen tarım aracı, Ketenli Mahallesi Keşlik yaylası yolu üzerinde seyir halindeyken devrildi.

        Kazada sürücü ile annesi H.B, babası H.B, eşi Ş.B, çocukları E.B. ve B.B. yaralandı.

        Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İlk müdahalesi yapılan H.B. Konya'daki hastaneye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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