Konya'dan kısa kısa

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında bisiklet festivali düzenlendi.

İlçeye bağlı Huğlu Mahallesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Ardından, öğrenciler, öğretmenler ve katılımcılar belirlenen güzergahta 26 kilometre bisiklet sürdü.

Etkinlikte, katılımcılara güzergahta güvenli sürüş eğitimi verildi, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Program, itfaiye ekipleri tarafından verilen orman yangınları eğitimi ve fidan dikimiyle sona erdi.

- Hüyük'te yağmur duası yapıldı

İlçeye bağlı Köşk Mahallesi'nde ekili arazileri için rahmet bekleyen çiftçiler yağmur duası yaptı.

Köşk Mahallesi Muhtarlığın öncülüğünde düzenlenen yağmur duasında çiftçiler, mahalle sakinleri ve çevre yerleşim merkezlerinden vatandaşlar bir araya geldi.

Yağmur duasına katılan Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, bu yıl yağış miktarının az olduğunu belirterek, yağmur için dua eden herkese teşekkür etti.