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        Konya'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı

        Konya'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Mevlana'nın aşçısı olarak bilinen Ateşbaz Veli Türbesi'nde katılımcılara tuz ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 12:04 Güncelleme: 21.05.2025 - 12:14
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        Konya'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı
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        Konya'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Mevlana'nın aşçısı olarak bilinen Ateşbaz Veli Türbesi'nde katılımcılara tuz ikram edildi.

        Konya Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ile Meram Atatürk Kız Meslek Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, Mevlana Müzesi'nde Gülbank duasına katıldı.

        Katılımcılar daha sonra Meram ilçesindeki Mevlana'nın aşçısı olarak bilinen Ateşbaz Veli Türbesi'ni ziyaret etti.

        Burada yapılan duanın ardından katılımcılara, bereket ve şifa olması amacıyla tuz dağıtıldı.

        Mevlevilik geleneğinde ayrı bir yeri olan "ateşbaz", sadece Mevlevi aşçısı değil, aynı zamanda derviş adaylarının yetişmesinden ve sınavlarından sorumludur.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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