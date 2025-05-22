Karapınar'dan kısa kısa

Konya'nın Karapınar ilçesinde "Vergi Rekortmenleri Ödül Töreni" düzenlendi.

Organize Sanayi Bölgesi EKOGEM binasında Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) tarafından düzenlenen programda, 2024'te Karapınar'da kurumlar ve gelir vergisi kategorilerinde ilk 5’e giren kişi ve işletmelere törenle plaket verildi.

Törende konuşan KTSO Başkanı Mustafa Kemal Sözen, ilçenin ekonomik gelişimine dikkati çekerek, "2024'te ilçemizde yaklaşık 2,5 milyon ton tarımsal ve hayvansal üretim gerçekleştirildi. Bu üretim 20 milyar liralık bir ekonomik hacim oluşturdu. Tüm sektörlerde vergi bilinci yüksek bir Karapınar tablosu görmekten gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Programa Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

- Karapınar'da konser düzenlendi

Karapınar'da Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.

Sultan Veled Kredi Yurtlar Kurumu'nda düzenlenen etkinlikte, konser verildi, öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.