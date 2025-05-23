Seydişehir'den kısa kısa
Konya'nın Seydişehir ilçesinde "Aile Yılı" kapsamında dart turnuvası düzenlendi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde "Aile Yılı" kapsamında dart turnuvası düzenlendi.
Seydişehir Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Yerleşkesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada sporcular, kıyasıya yarıştı.
Turnuva, dereceye girenlere ödüllerin verilmesinin ardından sona erdi.
- Seydişehir'de oryantiring etkinliği
Seydişehir Belediyesi tarafından organize edilen kitap günleri etkinliğinde oryantiring yarışı düzenlendi.
150 öğrencin mücadele ettiği yarışta öğrenciler, Seydişehir'in doğal güzellikleri arasında yön bulma becerilerini sergilerken, aynı zamanda ekip ruhu ve sporun heyecanını doyasıya yaşadı.
Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, kitap okumanın ve spor yapmanın çok önemli olduğunu söyledi.
Etkinlik, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından tamamlandı.
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