Seydişehir'den kısa kısa

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, kitap okumanın ve spor yapmanın çok önemli olduğunu söyledi.

150 öğrencin mücadele ettiği yarışta öğrenciler, Seydişehir'in doğal güzellikleri arasında yön bulma becerilerini sergilerken, aynı zamanda ekip ruhu ve sporun heyecanını doyasıya yaşadı.

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