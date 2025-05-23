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        Seydişehir'den kısa kısa

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde "Aile Yılı" kapsamında dart turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 11:38 Güncelleme: 23.05.2025 - 11:38
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        Seydişehir'den kısa kısa
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde "Aile Yılı" kapsamında dart turnuvası düzenlendi.

        Seydişehir Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Yerleşkesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada sporcular, kıyasıya yarıştı.

        Turnuva, dereceye girenlere ödüllerin verilmesinin ardından sona erdi.

        - Seydişehir'de oryantiring etkinliği

        Seydişehir Belediyesi tarafından organize edilen kitap günleri etkinliğinde oryantiring yarışı düzenlendi.

        150 öğrencin mücadele ettiği yarışta öğrenciler, Seydişehir'in doğal güzellikleri arasında yön bulma becerilerini sergilerken, aynı zamanda ekip ruhu ve sporun heyecanını doyasıya yaşadı.

        Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, kitap okumanın ve spor yapmanın çok önemli olduğunu söyledi.

        Etkinlik, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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