Konyaspor, evindeki seri galibiyet rekorunu kırmak istiyor

ABDULLAH DOĞAN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 37. hafta karşılaşmasında evinde oynayacağı Corendon Alanyaspor'u yenerek sahasında üst üste 7. galibiyeti elde etmek istiyor.

Konyaspor, bu sezon ligde sahasında oynadığı Trabzonspor, Beşiktaş, Gaziantep FK, Göztepe, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor maçlarından galibiyetle ayrıldı.

Ligde 46 puanla 10. sırada yer alan Konyaspor, evinde aldığı galibiyetlerle orta sıralara tutundu.

Kulüp tarihinde aralıksız evinde 6 galibiyeti bulunan yeşil beyazlılar, 37. hafta karşılaşmasında konuk edeceği Corendon Alanyaspor'u mağlup ederek rekorunu kırmak istiyor.

- "Yenersek üst üste sahamızda 7. galibiyete ulaşacağız"

Kulüp basın sözcüsü Nuri Kaymak, AA muhabirine, bu sezon iç sahadaki son maça çıkacaklarına dikkati çekti.

Bu maçtan galip ayrılarak üst sıralara çıkmak istediklerini vurgulayan Kaymak, "Yenersek üst üste sahamızda 7. galibiyete ulaşacağız. Bu da bir rekor. Recep hocanın da bir rekoru olmuş olacak. Takımımız 46 puanda. Zaten bir iki hafta öncesinde de bir nevi o alttaki sıkıntılı bölgeden uzaklaşmayı garantilemiştik. Puan itibarıyla rahat bir noktadayız. Buradan da bir galibiyetle çıkarsak hedefimiz 7. sırada ligi tamamlamak. Son maçımıza deplasmanda Fenerbahçe ile oradan da puan bekliyoruz." diye konuştu.