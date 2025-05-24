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        Konyaspor, evindeki seri galibiyet rekorunu kırmak istiyor

        ABDULLAH DOĞAN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 37. hafta karşılaşmasında evinde oynayacağı Corendon Alanyaspor'u yenerek sahasında üst üste 7. galibiyeti elde etmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 11:08 Güncelleme: 24.05.2025 - 11:08
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        Konyaspor, evindeki seri galibiyet rekorunu kırmak istiyor
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        ABDULLAH DOĞAN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 37. hafta karşılaşmasında evinde oynayacağı Corendon Alanyaspor'u yenerek sahasında üst üste 7. galibiyeti elde etmek istiyor.

        Konyaspor, bu sezon ligde sahasında oynadığı Trabzonspor, Beşiktaş, Gaziantep FK, Göztepe, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor maçlarından galibiyetle ayrıldı.

        Ligde 46 puanla 10. sırada yer alan Konyaspor, evinde aldığı galibiyetlerle orta sıralara tutundu.

        Kulüp tarihinde aralıksız evinde 6 galibiyeti bulunan yeşil beyazlılar, 37. hafta karşılaşmasında konuk edeceği Corendon Alanyaspor'u mağlup ederek rekorunu kırmak istiyor.

        - "Yenersek üst üste sahamızda 7. galibiyete ulaşacağız"

        Kulüp basın sözcüsü Nuri Kaymak, AA muhabirine, bu sezon iç sahadaki son maça çıkacaklarına dikkati çekti.

        Bu maçtan galip ayrılarak üst sıralara çıkmak istediklerini vurgulayan Kaymak, "Yenersek üst üste sahamızda 7. galibiyete ulaşacağız. Bu da bir rekor. Recep hocanın da bir rekoru olmuş olacak. Takımımız 46 puanda. Zaten bir iki hafta öncesinde de bir nevi o alttaki sıkıntılı bölgeden uzaklaşmayı garantilemiştik. Puan itibarıyla rahat bir noktadayız. Buradan da bir galibiyetle çıkarsak hedefimiz 7. sırada ligi tamamlamak. Son maçımıza deplasmanda Fenerbahçe ile oradan da puan bekliyoruz." diye konuştu.

        - Hedef iyi futbolla galibiyet elde etmek

        Bu sezonki son iç saha maçına taraftarların ilgi göstermesini beklediklerini aktaran Kaymak, şunları kaydetti:

        "Bilet fiyatları da uygun açıklandı. Seyircimiz lig boyunca da takımımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Son maçta da yalnız bırakacağını düşünmüyorum. Keyifli bir maç olur inşallah. Oyun ve skor olarak o tehlikeli bölgelere yaklaştığımız dönemler oldu. Takımın iskeleti ve omurgası sağlamdı. Ona güvenerek hareket ediyorduk. Son 4-5 haftaya geldiğimizde de onu da göstermiş olduk. Bu süreçte rahattık biraz. Strese girdiğimiz zamanlar olmuştu. Rizespor maçında gayet güzel bir futbol oynadık. Burada da aynı futbolu bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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