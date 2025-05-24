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        Konya'da aracında kaçak silahlarla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 11:50 Güncelleme: 24.05.2025 - 11:50
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        Konya'da aracında kaçak silahlarla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-300 kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu bir araçta arama yaptı.

        Aracın gizli bölmelerine yerleştirilmiş, ruhsatsız ve seri numarası bulunmayan 30 silah ele geçirdi.

        Gözaltına alınan sürücü A.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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