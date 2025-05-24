Konya'da aracında kaçak silahlarla yakalanan şüpheli tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-300 kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu bir araçta arama yaptı.
Aracın gizli bölmelerine yerleştirilmiş, ruhsatsız ve seri numarası bulunmayan 30 silah ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü A.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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