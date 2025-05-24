17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali başladı

Konya Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde düzenlenen 17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali için kortej yürüyüşü düzenlendi.

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen festival, Anıt alanında saygı duruşunda bulunulması ve çelenk sunma töreniyle başladı.

Tiyatro sanatçıları, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüş, Mevlana Meydanı'nda tamamlandı.

Festivalin ilk gününde bu akşam, Hollanda'dan Slapstıck Tiyatrosu'nun "Şerzo" adlı müzikal gösterisi sahnelenecek.

Beş yabancı ekibin 7 oyunu ve 13 yerli grubun katılımıyla gerçekleştirilecek festivalde, 20 seçkin oyun 32 temsil ile Konyalı sanatseverlerle buluşacak.

Festival, 1 Haziran'a kadar sürecek.