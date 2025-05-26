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        Konya Büyükşehir Belediyesi'nden üçüncü sınıf öğrencilerine yüzme eğitimi

        Konya Büyükşehir Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürüttüğü "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında Meram, Karatay, Ereğli ve Karapınar'dan sonra Kulu ve Çumra'da da ilkokul 3. sınıf öğrencilerine yüzme eğitimleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 13:08 Güncelleme: 26.05.2025 - 13:08
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        Konya Büyükşehir Belediyesi'nden üçüncü sınıf öğrencilerine yüzme eğitimi
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        Konya Büyükşehir Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürüttüğü "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında Meram, Karatay, Ereğli ve Karapınar'dan sonra Kulu ve Çumra'da da ilkokul 3. sınıf öğrencilerine yüzme eğitimleri başladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocukların sağlıklı bir şekilde büyümelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

        Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile on binlerce öğrencinin yüzme öğrenmesine katkı sağladıklarını, projenin kapsamını her geçen gün genişlettiklerini ifade eden Altay, şunları kaydetti:

        "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projemize Meram, Karatay, Ereğli ve Karapınar'dan sonra Kulu ve Çumra ilçelerimizi de dahil ederek, bu dönem toplamda 11 bin 500 üçüncü sınıf öğrencimize yüzme eğitimi veriyoruz. Öğrencilerimiz ücretsiz bir şekilde servislerle okullarından alınıp, eğitimleri bittikten sonra yeniden okullarına bırakılıyor. Her bir öğrencimizin çanta, bone ve havlusu yine Büyükşehir Belediyemiz tarafından hediye ediliyor. Planlaması okul ders saatleri içerisinde olan yüzme eğitimlerimiz, çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirmesinin yanı sıra fiziksel ve zihinsel gelişimine de katkıda bulunuyor. Projede emeği geçen ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum."

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