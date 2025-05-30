AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Konya'da konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, yeni anayasanın 86 milyonun anayasası olacağını belirterek, "Bugün milletimiz doğudan batıya, kuzeyden güneye, sivil, özgürlükçü ve demokrat Türkiye'yi muhasır medeniyetler seviyesine taşıyacak bir anayasa talebinde bulunmaktadır. İnşallah milletimizin bu talebi gerçekleşecektir." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Konya'da partisinin İl Başkanlığını ziyaret eden Yayman, Konya'nın, Kahramanmaraş merkezli depremlerde gösterdiği çabanın önemli olduğunu söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür eden Yayman, "Hataylılar size teşekkür ediyor. Depremde yaşadığımız o acıya karşı elimizi tutmanız, dertlerimizle dertlenmenizi asla unutamayız. Konya, Hataylıların gönlünde çok daha başka yerdedir." ifadesini kullandı.

Yayman, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı olarak ilk ziyaretini Konya'ya yaptığını belirtti.

Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığının yeni kurulan bir kurum olduğuna değinen Yayman, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle çalışmalarımıza başladık. Kültür, sanat ve akademi çalışmalarını Konya'da başlatıyoruz. Çeşitli illerde yapacağımız bu toplantıları, ekimde tüm Türkiye'den heyetlerin katılacağı büyük toplantıyla İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Yeni nesil siyasetin en önemli enstrümanlarından bir tanesinin kültür ve sanat olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.