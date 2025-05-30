Hüyük çileğinde hasat başladı

Programda, hasat edilen ve 2 kilogramlık paketler halinde satışa sunulan çilekler 3 bin ile 4 bin lira arasında satıldı.

Hüyük Gençlik Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, Hüyük çileğinin Konya'nın coğrafi işaretli 28. ürünü ve Avrupa Birliği'nden tescil alan ürünü olduğunu söyledi.

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