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        Konya Büyükşehir Belediyesi ve ASELSAN Konya "EnginHub" ile savunma sanayisine mühendis yetiştiriyor

        KonyaBüyükşehir Belediyesi KAPSÜL Teknoloji Platformu ve ASELSAN Konya iş birliğiyle 2024'te kurulan, savunma sanayisine yönelik mühendis gelişim programı "EnginHub" ilk mezunlarını verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 13:44 Güncelleme: 01.06.2025 - 13:44
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        Konya Büyükşehir Belediyesi ve ASELSAN Konya "EnginHub" ile savunma sanayisine mühendis yetiştiriyor
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        KonyaBüyükşehir Belediyesi KAPSÜL Teknoloji Platformu ve ASELSAN Konya iş birliğiyle 2024'te kurulan, savunma sanayisine yönelik mühendis gelişim programı "EnginHub" ilk mezunlarını verdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAPSÜL Teknoloji Platformu'nda düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KAPSÜL Teknoloji Platformu'nun önemli projelere imza attığını söyledi.

        ASELSAN Konya ve KAPSÜL Teknoloji Platformu'nun işbirliğiyle nitelikli ve vizyonlu gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Altay, şunları kaydetti:

        "Hayallerimizin kaynağı olan gençlerimize vizyon açmak ve onlara bir hayal oluşturmak adına önemli bir başlangıç gerçekleşti. Burada bir laboratuvar açıldı ve başvuran öğrencilerimiz arasında bağımsız bir eleme yaparak arkadaşlarımız takımlar oluşturdu. Sorumluluğu olan şirketler sadece üretmekle kalmazlar. Bir taraftan da ülkenin gelişmesine, gençlerimize gelecekte daha iyi imkanlar sunmasına katkı sağlar. ASELSAN Konya, Konya'da çok önemli bir üretim gerçekleştirirken Konya'nın bu tür yapılarına da destek veriyor. EnginHub da ilk yılında bir marka olma yolunda ilerliyor. ASELSAN Konya ile çok daha güzel işler yapacağız."

        ASELSAN Konya Genel Müdürü Serhan Özsoy, Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan EnginHub'ın özgün ve özel bir program olduğunu söyledi.

        ASELSAN Konya olarak savunma sanayisine özgün silahlar kazandırmak için çalıştıklarını dile getiren Özsoy, "Bu çalışmalarımızı yaparken Konya gibi sanayici, müteşebbis, girişimci yönü ön planda olan şehrimizde öğrencilik döneminden itibaren savunma sanayiiyle iç içe, bu ihtiyacı görerek eğitim çalışmalarını tamamlayan gençlerimizin olması hem ASELSAN Konya hem de tüm Türkiye'deki şirketlerimiz için büyük bir fırsat olacaktır. Ben bu vesileyle programın hayata geçirilmesinde liderliğiyle, vizyonuyla değer katan, KAPSÜL Teknoloji Platformu'nu şehre kazandıran ve her zaman bize destek olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a teşekkürlerimizi sunuyorum." diye konuştu.

        Altay ve ASELSAN Konya Genel Müdürü Özsoy, EnginHub'da bir yıl boyunca eğitimlere ve faaliyetlere katılan öğrencilere sertifikalarını verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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