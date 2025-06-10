Seydişehir'de " Seydişehir Uluslararası 3. Olta Balıkçılığı Festivali" düzenlenecek

Festivalde, yurtiçi ve yurtdışından sporcular için çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Seydişehir Belediyesi ve Seydişehir Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (SOABDER) iş birliğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenecek etkinlik, 25-26-27 Temmuz’da Kuğulu Tabiat Parkında düzenlenecek.

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