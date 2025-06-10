Seydişehir'de " Seydişehir Uluslararası 3. Olta Balıkçılığı Festivali" düzenlenecek
Konya'nın Seydişehir ilçesinde "Seydişehir Uluslararası 3. Olta Balıkçılığı Festivali" gerçekleştirilecek.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde "Seydişehir Uluslararası 3. Olta Balıkçılığı Festivali" gerçekleştirilecek.
Seydişehir Belediyesi ve Seydişehir Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (SOABDER) iş birliğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenecek etkinlik, 25-26-27 Temmuz’da Kuğulu Tabiat Parkında düzenlenecek.
Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, olta balıkçılığıyla ilgilenen herkesi festivale davet ettiklerini belirterek, festivalin Seydişehir ve Kuğulu Tabiat Parkının tanıtımına katkı sağlayacağını söyledi.
Festivalde, yurtiçi ve yurtdışından sporcular için çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
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