Konya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Türker A. yönetimindeki 34 ZV 2404 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Ünveren Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Gizem, Umay ve Tuğrul A. ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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