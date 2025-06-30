Pilotaj bölümü mezunu oğlunun uçuşuna eşlik eden anne, heyecan ve mutluluğu bir arada yaşadı

SAVAŞ GÜLER - Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümünden mezun olan Hulusi Levent Kılıçkaya, uçuş heyecanını annesiyle paylaştı.

KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümünden mezun olan 25 öğrenci, okulun sağladığı imkanlarla anneleriyle uçuş heyecanı yaşadı.

Hayali olan pilotluğu gerçekleştirebilmek için dört yıllık lisans düzeyinde eğitimini tamamlayan Hulusi Levent Kılıçkaya da diğer mezun öğrenciler gibi annesiyle birlikte tek motorlu uçakla uçuş yaptı.

Heyecanını AA muhabiriyle paylaşan 25 yaşındaki Kılıçkaya, dört yılın çok hızlı geçtiğini, okuldan mezun olmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Gönül verdiği pilotluğu yapacak olmanın gururunu yaşadığını anlatan Kılıçkaya, "Kendi başıma, yalnız uçtuğum, ilk heyecanlı günlerim aklıma geliyor. Gecesi gündüzü olmayan bir meslek." dedi.

Kılıçkaya, mezun olduktan sonraki ilk uçuşunu annesiyle gerçekleştirmenin çok heyecan verici olduğunu belirterek, "Aileden biri olunca stresliyim ancak daha işin başındayız. Uçaklarda yüzlerce kişinin canı bize emanet olacak. Onun stresini bugün daha iyi hissettim." ifadesini kullandı.

- "Araba sürerken bile temkinle yaklaşırken, artık bizi uçuracak"

Genç pilotun öğretmen olan annesi 46 yaşındaki Serpil Kılıçkaya da oğluyla ilk defa uçmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi.

Okula başlarken biraz tereddütlü davrandıklarını ancak bugün oğluyla gurur duyduğunu aktaran Kılıçkaya, "Çok gurur verici. Bu imkanı bize sağlayan üniversiteye de teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kılıçkaya, bu süreçte evlatlarına hep destek olduklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ona önce annelik sonra rehberlik yaptım. Ona 'ders çalış' demektense kendim ders çalıştım. Oğlum bizi her zaman gururlandırdı. Okulda çok başarılı, öğretmenlerine çok saygılı bir öğrenci oldu. Levent bizim tek çocuğumuz. İster istemez endişelerimiz vardı ancak okulunun da katkısıyla bunu aştık. Araba sürerken bile temkinle yaklaşırken, artık bizi uçuruyor."