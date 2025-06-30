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        Türkiye'nin ilk lisanslı otizmli e-spor takımı Konya'da kuruldu

        Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı, otizmli bireylerin dijital becerilerini toplumsal faydaya dönüştürmek amacıyla hayata geçirdiği "Farklılıklarıyla Kazanıyorlar" projesi kapsamında, Türkiye'nin ilk lisanslı otizmli e-spor takımı olan Spectrum Warriors'ı (Spektrum Savaşçıları) kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 17:34 Güncelleme: 30.06.2025 - 17:34
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        Türkiye'nin ilk lisanslı otizmli e-spor takımı Konya'da kuruldu
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        Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı, otizmli bireylerin dijital becerilerini toplumsal faydaya dönüştürmek amacıyla hayata geçirdiği "Farklılıklarıyla Kazanıyorlar" projesi kapsamında, Türkiye'nin ilk lisanslı otizmli e-spor takımı olan Spectrum Warriors'ı (Spektrum Savaşçıları) kurdu.

        SOBE'den yapılan yazılı açıklamada, "Farklılıklarıyla Kazanıyorlar" projesiyle otizmli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını artırmak, özgüvenlerini desteklemek ve iletişim becerilerini geliştirmenin hedeflendiği belirtildi.

        Otizmli bireylerin ilgi duyduğu görsel detaylar, strateji geliştirme ve dijital oyunlar üzerinden sosyal becerilerini pekiştirecek motive edici ve kontrollü bir ortam için Türkiye'nin ilk lisanslı otizmli e-spor takımı Spectrum Warriors'ın Konya'da kurulduğu bilgisi aktarıldı.

        Spectrum Warriors takımına dahil edilen bireylerin, yaşıtlarıyla oyun oynayabilen, kurallara uyum sağlayabilen ve stratejik düşünme becerilerine sahip olan otizmli bireyler arasından uzman ekiplerce belirlendiği kaydedildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Özel eğitimciler, psikologlar ve profesyonel e-spor koçlarının gözetiminde yürütülen profesyonel eğitim süreci, bireylere hem sosyal hem de dijital gelişim imkanı sunuyor. Her oyuncu bireysel gelişim programları, atölye çalışmaları ve birebir mentorluk desteği ile çok yönlü olarak destekleniyor.

        Spectrum Warriors’ın önümüzdeki dönemde ulusal ve uluslararası e-spor turnuvalarına katılması, medya görünürlüğü kazanması ve çeşitli farkındalık etkinliklerinde aktif rol üstlenmesi hedefleniyor."

        Açıklamada ifadelerine yer verilen SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak da e-sporun artık sadece bir eğlence ya da rekabet platformu olmadığını, otizmli bireyler için önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "E-spor, eğitim, sosyalleşme ve bireysel gelişim için güçlü bir araç. Özellikle otizmli bireyler için strateji geliştirme, dikkat süresi, görsel hafıza ve takım çalışması gibi alanlarda çok ciddi faydalar sağlıyor. Biz de bu potansiyeli görerek ‘Spectrum Warriors’ adlı özel e-spor takımımızı kurduk. E-spor sayesinde otizmli bireyler takım çalışmasını öğreniyor, kurallara uyum sağlıyor, karar verme becerilerini geliştiriyor, sosyal iletişimlerini artırıyor ve en önemlisi özgüven kazanıyor. Spectrum Warriors yalnızca bir takım değil, aynı zamanda bir toplumsal dönüşümün simgesi." diye konuştu.

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        Galeri

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