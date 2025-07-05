Konya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
U.K. idaresindeki 27 RM 919 plakalı otomobil, Sazlıpınar Mahallesi mevkisinde devrildi.
Kazada, araçtaki G.K. hayatını kaybetti, M.A K. ve H.K yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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