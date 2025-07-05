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        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir ilçe sınırları içerisindeki göletlere 500 bin yavru sazan takviyesinde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 15:44 Güncelleme: 05.07.2025 - 15:54
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        Beyşehir'den kısa kısa
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        Beyşehir ilçe sınırları içerisindeki göletlere 500 bin yavru sazan takviyesinde bulunuldu.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "su kaynaklarının balıklandırılması projesi" kapsamında Beyşehir'deki Yenidoğan, Karadiken, Üzümlü ve Damlapınar göletlerine 500 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynakların gelecek nesillere aktarılması için su ürünleri kaynaklarının balıklandırmaya devam edildiği ifade edildi.

        - Beyşehir'de gıda işletmeleri denetlendi

        Beyşehir'de gıda işletmelerinde denetim yapıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda kontrol planı kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerde üretimi ve satışı yapılan ürünlerden analiz yaptırılmak üzere numuneler alındı.

        Denetimlerde, işletmelerin hijyen koşulları, ürün ve malzeme saklama koşulları, çalışanların kişisel hijyenleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu da kontrol edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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