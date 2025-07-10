Konya'da SOBE Otizm Spor Oyunları, kortej yürüyüşüyle başladı

Konya'da otizmli bireylerin katılımıyla düzenlenen SOBE Otizm Spor Oyunları, yapılan kortej yürüyüşüyle başladı.

Oyunlar, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu ve SOBE Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Yalnızca otizmli bireylerin katılacağı 10-13 Temmuz'da yapılacak Spor Oyunlarının startı, Gedavet Parkı-Kültürpark güzergahında gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle verildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, burada yaptığı konuşmada, çok anlamlı bir çalışmanın başlangıcı için bir araya geldiklerini vurguladı.

Yeni bir yola çıkıldığını, yolun devamının geleceğine inandığını ifade eden Altay, "Biz görevimiz gereği fiziksel olarak SOBE’den ayrılmış olsak da gönlümüz hep buradaydı. Emaneti devrettiğimiz Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı'ya da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Emaneti devraldığı ilk günden bu yana, vakfımıza, çocuklarımıza ve yürüttüğümüz projelere gösterdiği ilgi ve destek her türlü takdiri hak ediyor. Emanete sahip çıkmanın en güzel örneğini sergilediği için kendisine ve Selçuklu Belediyemize yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.