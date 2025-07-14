AK Parti Konya İl Başkanlığından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama:

AK Parti Konya İl Başkanlığınca, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama yapıldı.

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, parti binasında düzenlediği toplantıda, Anadolu'nun asırlardır birliğin sarsılmaz kalesi, barışın meşalesi olduğunu vurguladı.

"Terörsüz Türkiye" ufkunda, yeni bir şafağa yelken açıldığını dile getiren Özgökçen, "3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra göreve geldiğimizde, terör meselesini çok boyutlu ele aldık. Bir yandan terörle mücadele ederken, bir yandan da teröre bahane oluşturan bataklığı kurutmanın mücadelesini verdik. Terör örgütünün, Kürt kardeşlerimizi tuzağa düşürmesini, devletten ve milletten uzaklaştırmasını önlemek için tedbirler aldık. Birlikte yaşamın, kardeşliğin hukukunu yerine getirmek için tarihi nitelikte adımlar attık." dedi.

Reformlarla, diplomasiyle ve savunma sanayisindeki atılımlarla, terörü bitirme yolunda çok büyük mesafeler kat edildiğini vurgulayan Özgökçen, yurt dışında da çok yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğünü anlattı.