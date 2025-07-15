Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

        Konya'nın Doğanhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 09:27 Güncelleme: 15.07.2025 - 09:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Doğanhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Güvendik Mahallesi Davras mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

        Çalışmalar, Orman İşletme Şefliği ve Konya İtfaiyesi ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri ve uçaklarla yürütülüyor.

        Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Doğanhisar ilçemizde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ormanın kahramanları ve ekiplerimiz, Valiliğimizin koordinasyonunda tüm güçleriyle çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir. Gece boyunca karadan yoğun şekilde çalışan ekiplerimiz, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarının da desteğiyle yangınla mücadeleye devam etmektedir. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için tüm imkanlarımız seferber edilmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü! Siyasilerden mesajlar
        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü! Siyasilerden mesajlar
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        Napoli'den Galatasaray'a bir kez daha ret!
        Napoli'den Galatasaray'a bir kez daha ret!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Yozgat'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Yozgat'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Kremlin'den Almanya açıklaması
        Kremlin'den Almanya açıklaması
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Kocaeli'de zincirleme kaza: 5 ölü, 1 yaralı
        Kocaeli'de zincirleme kaza: 5 ölü, 1 yaralı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        Otel yöneticisinin yangından kaçış anı!
        Otel yöneticisinin yangından kaçış anı!
        Suveyda'da çatışmalar sürüyor
        Suveyda'da çatışmalar sürüyor
        Beşiktaş, Kyle Walker-Peters'ı açıkladı!
        Beşiktaş, Kyle Walker-Peters'ı açıkladı!
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        17.kattan çatıya çıkmak isterken can verdiler!
        17.kattan çatıya çıkmak isterken can verdiler!
        CHP’den Manavgat kararı
        CHP’den Manavgat kararı

        Benzer Haberler

        Konya'da orman yangını (2)
        Konya'da orman yangını (2)
        GÜNCELLEME 2 - Konya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME 2 - Konya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar valilerinden 15 Temmuz Demokrasi...
        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar valilerinden 15 Temmuz Demokrasi...
        AK Parti Konya İl Başkanlığından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıkla...
        AK Parti Konya İl Başkanlığından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıkla...
        Konya'da minibüsün otomobile arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
        Konya'da minibüsün otomobile arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
        Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
        Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı