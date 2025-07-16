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        Kök hücre nakli yapılan 80 yaşındaki hasta kanseri yendi

        ABDULLAH DOĞAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesinde 80 yaşındaki hastaya, kemoterapi sonrası kendi kök hücrelerinden nakil yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 11:14 Güncelleme: 16.07.2025 - 11:14
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        Kök hücre nakli yapılan 80 yaşındaki hasta kanseri yendi
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        ABDULLAH DOĞAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesinde 80 yaşındaki hastaya, kemoterapi sonrası kendi kök hücrelerinden nakil yapıldı.

        Konya'nın Derebucak ilçesinde yaşayan Durmuş Çatalkaya, 6 ay önce vücudunda ağrı ve halsizlik şikayetleriyle Beyşehir ilçesinde hastaneye başvurdu.

        Tetkikler sonucunda multipl miyelom (ilik kanseri) tanısı konulan Çatalkaya, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kemoterapiye alındı.

        Hastanın tedavi sürecinde hedefe yönelik "akıllı ilaç" planlandı. Yan etkilerin en aza indirildiği bu süreçte hastalık, kontrol altına alınarak remisyona (kanserin tedaviye cevap verme süreci) girdi.

        NEÜ Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Demircioğlu ve Kök Hücre Nakli Ünitesi Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Merter tarafından hastanın genel sağlık durumunun değerlendirilmesinin ardından, ileri yaşına rağmen otolog kök hücre nakli (kendinden kök hücre) yapılmasına karar verildi.

        Nakil sürecinin başarıyla tamamlanması sonrasında hasta, herhangi komplikasyon yaşamadan taburcu edildi.

        - "İlk kez 80 yaşında bir hastaya nakil yaptık"

        Doç. Dr. Sinan Demircioğlu, AA muhabirine, hastanın kansızlık ve kemik ağrısı şikayetiyle kendilerine başvurduğunu söyledi.

        Hastalığın tanısı konulduktan sonra hedefe yönelik ilaçlarla tedaviye başladıklarını anlatan Demircioğlu, şöyle konuştu:

        "Başarıyla remisyona girdikten sonra, standart yaklaşım gereği kök hücre nakli planladık. Hastamız 80 yaşında olduğu için bu durum istisnaiydi. Performansı çok iyiydi, ek hastalığı yoktu. Bu nedenle konsey kararıyla nakil yapılmasına karar verdik ve başarılı şekilde gerçekleştirdik. 2011'den bu yana kliniğimizde yapılan ilk 80 yaş üstü otolog nakildir."

        - Nadir vakalardan

        Doç. Dr. Mustafa Merter de bunun nakil için alışılmış bir yaş olmadığını belirterek, "Hastamızın fizyolojik yaşı ve yaşam enerjisi bizim için belirleyici oldu. Bu tedavi sürecini çok iyi tolere etti. Literatürde benzer vakalar var ama çok az sayıda. Biz de bu vakayı bilimsel bir yayına dönüştürmeyi planlıyoruz. Bu yaşta nakil, literatürde nadir görülür." dedi.

        Merter, hastanın son kontrollerinde de değerlerinin normal seyrettiğini bildirdi.

        - "Şükür, yeniden doğmuş gibiyim"

        Çatalkaya ise kanser tanısı konulduğunda büyük üzüntü yaşadığını dile getirerek, "Şimdi yeniden dağlara çıkmak, torunlarımla vakit geçirmek istiyorum. Allah, hekimlerimizden razı olsun. Tanıyı duyunca tabii çok etkilendim. Hocama dedim ki 'Bu yaştan sonra ilik nakli mi olur? Ölürsem ölürüm.' Ama o bana güven verdi. Nakil oldum, şimdi ayakta duruyorum. Şükür, yeniden doğmuş gibiyim. Bu yaştan sonra ikinci hayatımı yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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