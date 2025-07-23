Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        "Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası" pilot il seçilen Konya'da başladı

        Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığınca yürütülen "Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası" pilot ile seçilen Konya'da başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 17:31 Güncelleme: 23.07.2025 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası" pilot il seçilen Konya'da başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığınca yürütülen "Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası" pilot ile seçilen Konya'da başlatıldı.

        Halkın daha besleyici ekmek tüketmesi amacıyla hayata geçirilen proje, Konya'nın ardından tüm Türkiye genelinde hayata geçirilecek.

        Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde düzenlenen kampanya tanıtım toplantısında, tam buğday ekmeğin kullanılması durumunda, diyabet, kalp-damar hastalıkları ve obezite gibi sağlık sorunları risklerinin önüne geçilebileceğini söyledi.

        Bu kapsamda 2013 yılında yürürlüğe giren mevzuatla, tam buğday ve kepek ekmeğinin satış yerlerinde bulundurulması zorunluluğu getirildiğini anımsatan Dilber, "Düzenlemelere rağmen tam buğday ekmeği ve ununun kullanımı konusunda istenilen seviyede değiliz. Tam buğday ekmeğini sevdirerek, tüketimini artırarak etkili ve kalıcı adımlar atmalıyız." dedi.

        Dilber, bu süreçte konunun halka doğru şekilde anlatılması, benimsetilmesi ve tüm paydaşların bu konuya sahip çıkmasının önemli olduğunu, bunun için çalışacaklarını vurguladı.

        - "Fırıncılar, zincir marketler, un fabrikaları ve kamu kuruluşlarının bu konuyu desteklemesi gerekiyor"

        Kampanya kapsamında Konya'daki kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra paydaşlarla da görüşerek tam buğday ekmeğinin üretilmesini sağladıklarını anlatan Dilber, şunları kaydetti:

        "Bu kampanyanın etkili olabilmesi için fırıncılar, zincir marketler, un fabrikaları ve kamu kuruluşlarının bu konuyu desteklemesi ve dikkat çekmesi gerekiyor. Kalıcı ve sürdürülebilir olması için bunlar gerekli. Konya sadece tahıl ambarı değil, Çatalhöyük'te ilk mayalanmış ekmeğin de ortaya çıktığı şehir. Bu nedenle kampanyayı burada başlatmanın isabetli olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte okul, hastane, kamu kurumlarının yemekhanelerinde de benzer yerlerde tam buğday ekmeğini görsellerle de daha önde tutmaya çalışacağız. Bu kampanyanın başarılı olması için herkesi el birliğiyle çalışmaya davet ediyorum."

        Konya Valisi İbrahim Akın da tam buğday ekmeğinin tüketilerek sağlık harcamalarının azalacağını ve toplumsal refahın artacağını dile getirdi.

        Konya'nın bu noktada sadece üretimin değil, sağlıklı yaşamın da öncüsü olduğunu vurgulayan Akın, "Bu kampanyayla hedefimiz, esasen bir zihniyet dönüşümüdür. Sağlığın bilinçli tercihlerle başladığını anlatmak, sofralarımızı sadece doyuran değil, koruyan ekmeklerle buluşturmaktır. Tarımın başkenti Konya şimdi buğdayın en doğal, en katkısız haliyle halkımıza ulaşması için bir kez daha üzerine düşeni yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetkik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel de tam buğday ekmeğinin sağlığa etkilerine ilişkin bir sunum yaptı.

        Kampanyanın tanıtım programına Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Uzbaş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve sektör temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Sakarya'da yeni orman yangını
        Sakarya'da yeni orman yangını
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        Yok böyle sıcak! Şanlıurfa 51 derece!
        Yok böyle sıcak! Şanlıurfa 51 derece!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Yerli sosyal medya platformu Next
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Beşiktaş'ta rota Kerem!
        Beşiktaş'ta rota Kerem!
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Rekor kırdı
        Rekor kırdı
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"

        Benzer Haberler

        Beyşehir'de biçerdöverde çıkan yangın söndürüldü
        Beyşehir'de biçerdöverde çıkan yangın söndürüldü
        Konya'dan kısa kısa
        Konya'dan kısa kısa
        Evde çıkan yangında bedensel engelli öldü
        Evde çıkan yangında bedensel engelli öldü
        Konya'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
        Konya'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
        Konya Ovası'nda buğdayda yüzde 15, arpada yüzde 30 rekolte kaybı bekleniyor
        Konya Ovası'nda buğdayda yüzde 15, arpada yüzde 30 rekolte kaybı bekleniyor
        Konya'da tarihi eser operasyonunda 2 bin 108 parça eser ele geçirildi
        Konya'da tarihi eser operasyonunda 2 bin 108 parça eser ele geçirildi