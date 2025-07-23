"Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası" pilot il seçilen Konya'da başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığınca yürütülen "Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası" pilot ile seçilen Konya'da başlatıldı.

Halkın daha besleyici ekmek tüketmesi amacıyla hayata geçirilen proje, Konya'nın ardından tüm Türkiye genelinde hayata geçirilecek.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde düzenlenen kampanya tanıtım toplantısında, tam buğday ekmeğin kullanılması durumunda, diyabet, kalp-damar hastalıkları ve obezite gibi sağlık sorunları risklerinin önüne geçilebileceğini söyledi.

Bu kapsamda 2013 yılında yürürlüğe giren mevzuatla, tam buğday ve kepek ekmeğinin satış yerlerinde bulundurulması zorunluluğu getirildiğini anımsatan Dilber, "Düzenlemelere rağmen tam buğday ekmeği ve ununun kullanımı konusunda istenilen seviyede değiliz. Tam buğday ekmeğini sevdirerek, tüketimini artırarak etkili ve kalıcı adımlar atmalıyız." dedi.

Dilber, bu süreçte konunun halka doğru şekilde anlatılması, benimsetilmesi ve tüm paydaşların bu konuya sahip çıkmasının önemli olduğunu, bunun için çalışacaklarını vurguladı.

"Bu kampanyanın etkili olabilmesi için fırıncılar, zincir marketler, un fabrikaları ve kamu kuruluşlarının bu konuyu desteklemesi ve dikkat çekmesi gerekiyor. Kalıcı ve sürdürülebilir olması için bunlar gerekli. Konya sadece tahıl ambarı değil, Çatalhöyük'te ilk mayalanmış ekmeğin de ortaya çıktığı şehir. Bu nedenle kampanyayı burada başlatmanın isabetli olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte okul, hastane, kamu kurumlarının yemekhanelerinde de benzer yerlerde tam buğday ekmeğini görsellerle de daha önde tutmaya çalışacağız. Bu kampanyanın başarılı olması için herkesi el birliğiyle çalışmaya davet ediyorum."

Kampanya kapsamında Konya'daki kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra paydaşlarla da görüşerek tam buğday ekmeğinin üretilmesini sağladıklarını anlatan Dilber, şunları kaydetti:

Konya'nın bu noktada sadece üretimin değil, sağlıklı yaşamın da öncüsü olduğunu vurgulayan Akın, "Bu kampanyayla hedefimiz, esasen bir zihniyet dönüşümüdür. Sağlığın bilinçli tercihlerle başladığını anlatmak, sofralarımızı sadece doyuran değil, koruyan ekmeklerle buluşturmaktır. Tarımın başkenti Konya şimdi buğdayın en doğal, en katkısız haliyle halkımıza ulaşması için bir kez daha üzerine düşeni yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetkik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel de tam buğday ekmeğinin sağlığa etkilerine ilişkin bir sunum yaptı.

Kampanyanın tanıtım programına Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Uzbaş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve sektör temsilcileri katıldı.