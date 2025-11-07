Seydişehir'de 1500 fidan toprakla buluştu
Konya'nın Seydişehir ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Seydişehir Anabağlar Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe AK Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici, Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Arın sivil toplum kuruluşları öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Milletvekili Hasan Ekici, gazetecilere, dikilen bu fidanların büyüyüp orman olacağı etkinliğin hayırlı olmasını diledi.
Konuşmaların ardından 1500 fidan dikimi gerçekleştirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.