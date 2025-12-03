Konya'da uçuş ömrünü tamamlayan uçak Gazze temasıyla boyandı

Konya'da Türk Yıldızları Parkı'nda daha önce restoran olarak kullanılan Airbus A300 tipi uçak, grafiti sanatıyla Gazze'ye destek veren esere dönüştürüldü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Konya'nın Gazze ve Filistin başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyaların her zaman yanında olduğunu vurguladı.

Ankara Yolu üzerindeki Türk Yıldızları Parkı'nda bulunan uçakta da grafiti sanatıyla Gazze temalı çalışma yaptıklarını belirten Altay, Konya'ya girenlerin bu sanat eseriyle karşılanacağını aktardı.

Altay, Filistin davasının yanında olmaya devam edeceklerine işaret ederek, "Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu her fırsatta dile getiriyoruz. Bunun için başkanlığını yaptığım UCLG'nin (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı) Dünya Konseyi'nde de geçtiğimiz ekim ayında Cities Voice for Gaza Platformu'na (Gazze için Şehirlerin Sesi Platformu) öncülük ederek, dünya belediyelerinin Gazze'ye destek vermelerini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.