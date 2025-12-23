Konya'da arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanık yeniden hakim karşısında

Yerel mahkeme "Kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan Mustafa İ.'ye 25 yıl hapis cezası vermiş, karar Konya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından, “maktulün sanık tarafından yaralanması ile ölümü arasında illiyet bağının net şekilde ortaya konulması gerektiği” değerlendirmesiyle bozulmuştu.

Mustafa İ., Selçuklu ilçesinde 15 Temmuz 2024’te 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak Muhammed Fidancı’nın pencereden düştüğü ihbarında bulunmuş, hastaneye kaldırılan Fidancı, 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti. Otopside, Fidancı’nın kafatasında 2 metrelik bir yükseklikten düşme sonucu oluşamayacağı değerlendirilen parçalı kırıklar tespit edilmiş ve evin duvarında Fidancı’ya ait DNA izlerine rastlanmıştı.

Sanık avukatı ise dosyadaki adli tıp kurumu raporunu kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin üzerine atılı suçu işlediğine dair dosyada yeterli delil bulunmadığını iddia etti.

Söz verilen Mustafa İ. olay günü alkol aldıkları Muhammed Fidancı'nın ölümüyle bir ilgisinin bulunmadığını öne sürerek, "Olay günü uyurken duyduğum ses üzerine uyandım ve maktulün camın aşağısında yattığını gördüm. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.