Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Kocasının "suç işleme kararını kuvvetlendiren" kadına 40 yıla kadar hapis istemi

        ALEYNA KARTAL- Konya'da baba ile 11 yaşındaki oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Hıdır A. ile eşi Mercuhan A. hakkında hazırlanan iddianamede, sanık için iki kez ağırlaştırılmış müebbet, eşi için ise 40 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 13:01 Güncelleme: 29.01.2026 - 13:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocasının "suç işleme kararını kuvvetlendiren" kadına 40 yıla kadar hapis istemi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ALEYNA KARTAL- Konya’da baba ile 11 yaşındaki oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Hıdır A. ile eşi Mercuhan A. hakkında hazırlanan iddianamede, sanık için iki kez ağırlaştırılmış müebbet, eşi için ise 40 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, soruşturma ve kovuşturma dosyaları, olay yeri ve otopsi raporu, kamera görüntüleri, raporlar, 112 kayıtları, kolluk yakalama tutanakları, tanık beyanları, adli sicil kayıtları, nüfus kayıt örnekleri, müşteki ifadeleri, tutuklu sanık Hıdır A. (61) ile tutuksuz eş Mercuhan A'nın (64) ifadelerine yer verildi.

        Olayın detaylarının anlatıldığı iddianamede, hurdacılık yapan ve akraba olan iki aile arasında hurda hırsızlığı iddiasıyla husumetin başladığı, haklarında çeşitli davaların sürdüğü bildirildi.

        İddianamede, sanıkların bir gün sonra işleyecekleri suça ilişkin kendi lehlerine haksız tahrik oluşturur şekilde, delil yaratmak amacıyla, polise müracaat ederek asılsız şikayette bulundukları belirtildi.

        - Kadının suça iştirakı vurgulandı

        Olay günü sanıkların, arabalarıyla evinin önüne geldikleri maktulün çıkmasını beklediği aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

        "Sanıkların evin önüne gelip bir süre beklemeleri, maktul ve oğlunun evlerinden çıkıp araçlarına gittiklerini görmelerine rağmen eylemlerinden vazgeçmedikleri, Hıdır A'nın yanındaki ruhsatsız tabancadaki tüm mermileri, hedef gözeterek ateş etmesi ve devamında bahçe duvarından atlayarak ateş etmeye devam etme neticesinde maktullerin ölmelerine neden olduğu belirlenmiştir. Hıdır A. ile eşi Mercuhan A'nın olay öncesi plan yaparak olayı tasarladıkları anlaşılmıştır. Hıdır A'nın asli fail olarak hareket ederken, eşi Mercuhan A'nın ise en başından itibaren eşinin yanında durup, olay sonrası birlikte kaçarak faile cesaret ve manevi destek verip, suç işleme kararını kuvvetlendirdiği, bu yüzden yardım eden sıfatıyla suça iştirakının olduğu anlaşılmıştır."

        İddianamede, Hıdır A. hakkında Mehmet Koçyiğit’i “tasarlayarak kasten öldürme” ve Servet Efe Koçyiğit’i “tasarlayarak çocuğu kasten öldürme” suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, eşi Mercuhan A. hakkında ise suça yardım etme suçundan 40 yıla kadar hapis cezası istendi.

        Hıdır A, Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'taki apartmanın bahçesinde, 25 Ağustos 2025'te husumetlisi Mehmet Koçyiğit’i (33) ve oğlu Servet Efe Koçyiğit’i (11) tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Heyelanda eşi ve 2 çocuğunu kaybetmişti!
        Heyelanda eşi ve 2 çocuğunu kaybetmişti!
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı

        Benzer Haberler

        Seydişehir'de 7. Geleneksel Sömestr Çocuk Festivali başladı
        Seydişehir'de 7. Geleneksel Sömestr Çocuk Festivali başladı
        Karatay Belediyespor Güreş Takımı Kahramanmaraş'tan ikincilikle döndü
        Karatay Belediyespor Güreş Takımı Kahramanmaraş'tan ikincilikle döndü
        İki çocuğun sevgisiyle başlayan "koruyucu aile mutluluğu" kurdukları dernek...
        İki çocuğun sevgisiyle başlayan "koruyucu aile mutluluğu" kurdukları dernek...
        FETÖ'den ceza alan avukat uyuşturucu sevkiyatında yakalandı
        FETÖ'den ceza alan avukat uyuşturucu sevkiyatında yakalandı
        Seydişehir'de denetimli serbestlikten yükümlülere yönelik seminer
        Seydişehir'de denetimli serbestlikten yükümlülere yönelik seminer
        Avukat, 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı
        Avukat, 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı