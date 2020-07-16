orgun mermiyle vurulan üniversiteli Esra: Eğlenceler başkalarına zarar vermemeli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

orgun mermiyle vurulan üniversiteli Esra: Eğlenceler başkalarına zarar vermemeli

DHA

orgun mermiyle vurulan üniversiteli Esra: Eğlenceler başkalarına zarar vermemeli


Tolga YANIKHasan DÖNMEZMümin KARACA/KONYA, (DHA)KONYA'da, ailesiyle balkonda otururken yorgun mermiyle sırtından vurulan üniversite öğrencisi Esra Güven'in (20), sağlık durumu iyiye gidiyor. Olayın nasıl olduğunu anlamadığını ve her şeyin bir anda gerçekleştiğini söyleyen Güven, "Bence insanların eğlenceleri başka insanlara zarar vermemeli. Bu konuda daha ciddi tedbirler alınmalı. Daha ciddi cezalar olmalı "dedi.
Olay, 9 Temmuz Perşembe günü merkez Meram ilçesine bağlı Ali Ulvi Kurucu Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 1'inci sınıf öğrencisi Esra Güven, ailesiyle balkonda oturduğu sırada sırtında acı hissetti. Acıyla yığılan Esra'nın ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Esra Güven, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılıp yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yapılan incelemede Güven´in nereden geldiği belli olmayan yorgun mermiyle vurulduğu anlaşıldı.
'İNSANLARIN EĞLENCELERİ BAŞKA İNSANLARA ZARAR VERMEMELİ'
Yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin andından göğüs cerrahisi servisinde normal odaya alınan Esra Güven'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Her şeyin bir anda olduğunu belirten Güven, şunları söyledi:
"Ailemle balkonda oturuyorduk. Her şey bir anda oldu. Arkam dönüktü. Bir anda bir acı hissettim. Sonra vurulduğumu fark ettim. Bir süre yoğun bakımda kaldım. Şu anda iyiyim. Kendimi iyi hissediyorum. Bence insanların eğlenceleri başka insanlara zarar vermemeli. Bu konuda daha ciddi tedbirler alınmalı. Daha ciddi cezalar olmalı diye düşünüyorum.''
'BUNU YAPANLAR BULUNSUN'
Kardeşine bunu yapanların bir an önce bulunmasını isteyen ağabey Oğuz Güven, "Söylenecek bir şey yok. Sözler bitiyor. İnsanların rastgele havaya ateş etmeleri hiçbir mantıkla açıklanamaz. Benim kardeşim olsun başka insanlar olsun bu duruma düşmemeleri lazım. En kısa zamanda kardeşime bunu yapanların yakalanmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum. Bunu yapanların yanına kar kalmasını istemiyoruz. Yarın bir gün başka bir evladın canı yanabilir, ölebilir. Benim kardeşim çok şükür kurtuldu. Ama daha kötü de olabilirdi" diye konuştu.
HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI
Necmettin Erbakan Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Bölümü öğretim üyesi Dr. Murat Kuru, Esra Güven'in hayati tehlikeyi atlattığını söyledi. Kuru, "Esra Hanım talihsiz bir kaza sonucu hastanemize getirildi. Geldiğinde kanaması vardı. Maalesef sol tarafında çok ciddi organlarının olduğu bir yerde yaralanması mevcuttu. İlk geldiğinde durumu biraz kötüydü. Hemen tedavisine başladık. Şu an hayati tehlikeyi atlattı. Durumu iyi. Birkaç gün daha tedavisini yaptıktan sonra taburcu işlemlerini başlatacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ-Mümin KARACA
2020-07-16 08:50:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beyşehir Gölü, su altı dalış turizmine açılacak
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü, su altı dalış turizmine açılacak
Konya'da 15 Temmuzu anma etkinlikleri düzenlendi
YEREL HABERLER Konya'da 15 Temmuzu anma etkinlikleri düzenlendi
Otomobildeki piknik tüpü bomba gibi patladı
YEREL HABERLER Otomobildeki piknik tüpü bomba gibi patladı
Akşehir’de 15 Temmuz etkinlikleri
YEREL HABERLER Akşehir’de 15 Temmuz etkinlikleri
Hadim’de 15 Temmuz etkinlikleri
YEREL HABERLER Hadim’de 15 Temmuz etkinlikleri
Başkan Altay: “Milletimiz göğsünü siper ederek darbeyi engelledi”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Milletimiz göğsünü siper ederek ...
Kulu’da 15 Temmuz etkinliklerinde şehitler anıldı
YEREL HABERLER Kulu’da 15 Temmuz etkinliklerinde şehitler anıldı
Protokol, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitliği ziyaret etti
YEREL HABERLER Protokol, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ...
Konya'da 15 Temmuz etkinliklerinde şehitler anıldı
YEREL HABERLER Konya'da 15 Temmuz etkinliklerinde şehitler anıldı
Beyşehir'de hububat tarlalarında hasat devam ediyor
YEREL HABERLER Beyşehir'de hububat tarlalarında hasat devam ediyor
Konya Büyükşehir’den 15 Temmuz Şehitleri Anısına "Şehitler Tepesi" filmi
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den 15 Temmuz Şehitleri Anısına ...
Tüfek temizlerken başından vurulan 18 yaşındaki Muhammet, öldü
YEREL HABERLER Tüfek temizlerken başından vurulan 18 yaşındaki ...
KOMÜT Başkanı Bulut: “15 Temmuz Türk milletinin yazdığı bir destandır”
YEREL HABERLER KOMÜT Başkanı Bulut: “15 Temmuz Türk milletinin ...
Konya Han Spor Kulübünden Kızılay'a kan bağışı desteği
YEREL HABERLER Konya Han Spor Kulübünden Kızılay'a kan bağışı ...
Konya'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Koronavirüsle mücadele için cep telefonu uygulaması geliştirdi
YEREL HABERLER Koronavirüsle mücadele için cep telefonu uygulaması ...
Kayıp yaşlı adam gölette ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayıp yaşlı adam gölette ölü bulundu
Konya'da SGK hizmet binası korona virüs nedeniyle kapatıldı
YEREL HABERLER Konya'da SGK hizmet binası korona virüs nedeniyle ...
Başkan Kale’den Bakan Koca’ya ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Kale’den Bakan Koca’ya ziyaret
Bakan Yardımcısı Büyükdede: "Covid-19 Güvenli Hizmet kılavuzumuzu hazırladık"
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Büyükdede: "Covid-19 Güvenli Hizmet ...
NEÜ ve Helvacızade Arasında TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı İşbirliği Protokolü
YEREL HABERLER NEÜ ve Helvacızade Arasında TÜBİTAK Sanayi Doktora ...
4 kız öğrencisine cinsel saldırıyla suçlanan antrenöre tahliye
YEREL HABERLER 4 kız öğrencisine cinsel saldırıyla suçlanan ...
Başkan Kılca ve Kaymakam Parlar’dan 15 Temmuz gazilerine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Kılca ve Kaymakam Parlar’dan 15 Temmuz ...
Konya'da seyir halindeki otomobilde yangın
YEREL HABERLER Konya'da seyir halindeki otomobilde yangın

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X