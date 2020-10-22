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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altun: “Kombi seçiminde ve kullanımında dikkatli olmalıyız”

İHA

Başkan Altun: “Kombi seçiminde ve kullanımında dikkatli olmalıyız”

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şubesi Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun, soğuk havanın kendini hissettirmeye başladığı bu günlerde kalorifer, kombi ve soba seçiminde ve kullanımında dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
MMO Konya Şubesi Başkanı Dr. Hakan Altun yaptığı açıklamada, “Soğuk havanın kendini yavaş yavaş hissettirmeye başladığı bu günlerde kalorifer, kombi ve sobalarımızı yaygın olarak kullanmaya başlayacağız. Hem çevremiz hem de sağlığımız için kullanmış olduğumuz bu cihazlarda kullanılan yakıtların önemi oldukça fazladır. Şehrimizde 2003 yılından bu yana kullanılmakta olan doğalgazın güvenli ve verimli kullanılması, hem sağlığımız hem de maddi giderlerimiz açısından yaşantımızın öncelikli unsurlarından birisi haline gelmiştir. Doğalgaz renksiz, kokusuz havadan hafif, zehirsiz bir gazdır. Doğalgaz karbonmonoksit içermediğinden zehirleyici değildir. Ancak havadan daha hafif bir gaz olduğundan kapalı alanlarda sızma halinde yukarılarda toplanır. Kapalı hacimde yüzde 515 oranında hava ile karışımı durumunda ateş veya kıvılcım ile temas ettiğinde patlar. Bu nedenle Doğalgaz kullanılan cihaz ve tesisatta hiç bir şekilde gaz sızıntısı olmamalıdır” dedi.

“Doğalgaz kullanılan ortamların mutlaka havalandırılması ve gaz sızıntısının önlenmesi gerekir”
Başkan Altun, “Doğalgaz herhangi bir ortamda çok miktarda bulunduğu zaman, ortamda oksijen miktarını azaltmaktadır. Bu nedenle doğalgaz kullanılan ortamların mutlaka havalandırılması ve gaz sızıntısının önlenmesi gerekir. Doğalgaz kokusuz bir gaz olduğu için gaz sızıntısının insanlar tarafından hissedilmesi amacıyla çürümüş sarımsak kokusuna benzer bir koku ile kokulandırılmaktadır. Isınma ihtiyacımızın giderilmesinde kullanmış olduğumuz yakıtların özellikleri hakkında bilmemiz gerekenler kadar, bu yakıtları yakan cihazlar hakkında da bilmemiz gereken temel unsurlar vardır. Özellikle Doğalgaz kullanımında yaygın olarak tercih etmiş olduğumuz kombilerin kullanımı ile ilgili bilinmesi gerekenler yaşantımızın temel unsurlarından olmuştur. Kombilerin alınmasında ve kullanılmasında dikkat edilmesi gereken en önemli konu emniyet sistemleridir. Doğalgaz kombilerinde ve şofbenlerinde kullanılan emniyet sistemleri markalara göre değişiklik göstermektedir. Bu sebeple, üzerinde emniyet sistemi çok olan markaların tercih edilmesi yaşamsal risklerin azaltılması anlamında faydalı olacaktır” diye konuştu.

“Bakımların yapılması kombilerimizin daha verimli çalışmasını sağlayacaktır”
Kullanılmakta olan cihazların belli dönemlerde bakımlarının yapılmasının maddi giderlerin azaltılması için gerekli olduğunu kaydeden Altun, “Bu bakımların yapılması kombilerimizin daha verimli çalışmasını sağlayacaktır. Yetkili servislere belirli dönemlerde yaptırılacak bu bakımlar kullanıcı vatandaşlarımız tarafından ihmal edilmemesi gereken konular arasında yer almaktadır. Yakıt tasarrufunu sağlayacağımız bir başka unsur ise, çalışmakta olan cihazlarımızı tamamen kapatmak yerine ısı ayarını azaltmamızdır. Cihazların yeniden çalışması için sarf edilmesi gereken yakıt miktarı, kısık ayarda çalışan cihazlarının sarf edeceği yakıt miktarından daha fazla olacaktır. Bilmemiz gereken bir başka husus ise, standartlara uygun olmayan yerlerde standartlara uygun olmayan cihazların kullanılmasıdır. Unutulmamalıdır ki mevzuatlarda belirtilen yerlerin dışında bir başka yere uygun olmayan bir cihazın konulması ve bu cihazın kullanılması, oraya bir bomba koymak gibidir. Can güvenliği için, ev ve iş yerlerine Doğalgaz iç tesisat montajları sadece yetkili firmalara yaptırılmalıdır. Kış aylarında ısınma ihtiyacının giderildiği yakıt ve cihazları bilinçli bir şekilde kullanmak vatandaşlarımıza güvenli ve ekonomik bir yaşam sağlayacaktır. Bu yakıt ve cihazların sebebiyet vereceği üzücü ve ölümlere varan kazaların olmaması en büyük temennimizdir” şeklinde konuştu.

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