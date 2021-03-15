Meram’da “Akıllı Atık Toplama” sistemi hayata geçiyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, zamandan ve mali açıdan büyük yararlar sağlayacak ‘Akıllı Atık Toplama’ sistemini hayata geçiriyor.

Zamandan ve mali açıdan önemli faydalar getiren ‘Akıllı Atık Toplama’ sistemi Meram’da da hayata geçiriliyor. Sistemi hayata geçirecek protokolün imzaları Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Genel Sekreteri İhsan Bostancı tarafından atıldı.



“Proje zamandan ve maliyetten önemli tasarruf sağlayacak”

Ajanslar ve bakanlıklar ile Meram için çeşitli projeleri ortaklaşa yürüttüklerini hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu kurumlardan en önemlilerinden birinin de MEVKA olduğunu belirtti. Ana başlığının ‘Kaynak Verimliliği’ alt başlığının ise ‘Akıllı Atık Toplama’ olan bu projeye verdiği destekten dolayı MEVKA’ya teşekkür eden Başkan Kavuş, “Her sokakta her mahallede onlarca yüzlerce çöp konteyneri var. Bunları toplamak için yüzlerce personel yüzlerle araçla üç vardiya şeklinde ilçeyi sokak sokak dolaşıyor. Bu sisteme geçtikten sonra ekiplerimizin belirli bir rut çizmelerine gerek kalmayacak. Çöp konteyneri boşaltılması gereken aşamaya geldiğinde merkeze sinyal gönderecek ve ekiplerimiz buraya yönlendirilecekler. Böylece yakıttan, personelin zamanını doğru ve yerinde kullanmasına kadar pek çok açıdan tasarruf sağlanacak. Kaynakları doğru ve verimli kullanmak bizim şiarımızdır. Bu çalışmamız da bunun en önemli göstergelerinden biri olacak. Meramımıza hayırlı olsun” diye konuştu.



“Meram belediyesi ile yaptığımız işbirliklerimize bir yenisini eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz”

İhtiyaçların sınırsız kaynakların da kısıtlı olduğu bir dünyada yaşadığımızı hatırlatan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancı, bu gerçeğin kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını zorunlu hale getirdiğini belirtti. Bu noktada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde 2020 ve 2021 yıllarının ‘Kaynak Verimliliği Yılları’ olarak ilan edildiğinin altını çizen Bostancı, “Biz de MEVKA olarak geçtiğimiz yıl çıktığımız mali destek programlarımızda özellikle yerel yönetimlerimizin ve Organize Sanayi Bölgelerinin kaynak verimliliği alanında bize sunmuş olduğu projeleri bu program çerçevesinde destekleme kararı aldık. Neticelendirdiğimiz ilan süreci sonunda Konya’dan 15, Karaman’dan ise 6 olmak üzere toplam 21 projemiz destek almaya hak kazandı. Toplam 29 milyon lira olan proje bedellerine sahip bu 21 projeye 14 milyon lira kaynak sağlamış durumdayız. Özellikle güneş santralleri, güneş enerjili armatürler, sokak aydınlatmaları veya enerji verimliliği sağlayan projeler ile beraber Meram Belediyesi’nin sunduğu ‘Akıllı Atık Toplama’ sistemi gibi inovatif projeleri de bu program çerçevesinde destekledik. Bugün Meram Belediyesi ile yaptığımız işbirliklerine bir yenisini daha eklemiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Projeleri için kendilerine teşekkür ediyor, bu süreç içinde verdikleri destekten dolayı da şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

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