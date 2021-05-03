Kısıtlamada köy odasında toplanan 14 kişiye 47 bin 600 lira ceza

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, jandarma tarafından bir köy odasına yapılan baskında, odada toplanarak sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten içeride bulunan 14 kişiye toplamda 47 bin 600 liralık ceza uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir’e bağlı Sadıkhacı Mahallesi’nde yer alan ve köy odası olarak tabir edilen eve vatandaşların toplandıkları ve sokağa çıkma yasağının ihlal edildiği yönünde gelen ihbarı değerlendiren Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. İhbarın yapıldığı köy odasına saat 23.00 sıralarında baskın düzenleyen ekipler, ışıkların söndürülmesi ve kapının açılmaması üzerine mekandakileri pencereden tespit etti. Ekipler içeriye girerek odada bulunan 14 kişiye korona virüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddesinden işlem yaparak toplam 47 bin 600 liralık idari yaptırım kararı uyguladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.