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Üç küçük kız kardeş müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybetti Konya’da evde çıkan yangında yabancı uyruklu 4 yaşındaki ikiz kız kardeşler ile 2 yaşındaki küçük kız kardeş kurtarılamadı

İHA

Üç küçük kız kardeş müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybetti Konya’da evde çıkan yangında yabancı uyruklu 4 yaşındaki ikiz kız kardeşler ile 2 yaşındaki küçük kız kardeş kurtarılamadı

Konya’da iki katlı müstakil evde çıkan yangında 4 yaşındaki ikiz kız kardeşler ile 2 yaşındaki küçük kız kardeş hayatını kaybetti.
Yangın, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu ailenin yaşadığı 2 katlı evin çocukların kaldığı üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Alt katta kalan anne babanın yangını fark edememesi ve komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangında çöken evin üst katındaki bölümünde kalan ikizler Ayşe El İsmail (4) ve Fatma El İsmail (4) ile küçük kız kardeş Nuran El İsmail’i (2) sıkıştığı yerden çıkardı. Hayatını kaybeden çocukların cansız bedeni ambulansla hastane morguna kaldırıldı.
Çocukların hayatını kaybettiğini öğrenen aile ise polis tarafından güçlükle sakinleştirildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışması devam ederken; baba Cihat El İsmail’in (23) geçimini kağıt ve plastik toplayarak sağladığı ve maddi durumlarının kötü olduğu öğrenildi. Yangının, ilk belirlemelere göre ısınmak için yakılan elektrikli sobadan çıktığı tahmin ediliyor. Öte yandan, yangını gören vatandaşlar ise olanları seyretmek için çevrede yoğunluk oluşturdu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Suriye uyruklu komşular, yangının anne baba aşağıda oturduğu sırada çıktığını ve yangını komşuların fark ederek bildirdiğini söyledi.

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