Bakan Kurum: “Hedefimiz, Türkiye'mizi muasır medeniyetler seviyesine çekmek”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, millete hizmet etmeye ve layık olmaya devam edeceklerini belirterek, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çekmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya’nın Karapınar ilçesinde Ramazan Şenliği’ne katılarak vatandaş ve çocuklarla bir araya geldi. Millet Bahçesi’nde düzenlenen şenlikte vatandaşlara hitap eden Bakan Murat Kurum, memleketin güzel, yiğit, mert insanlarına hizmet etmenin boyunlarının borcu olduğunu ifade ederek, “Bizler gençlerimiz için, kadınlarımız için, çocuklarımız için çalışıyoruz. İnşallah sizlerin bu desteği olduğu sürece sizlerin duaları olduğu sürece biz tüm ekibimizle birlikte emin olunuz ki 7 gün 24 saat size hizmet edeceğiz. Konya'ya her geldiğimizde bir coşkuyla geliyoruz. Ayrı bir heyecanla geliyoruz. Konya vefa şehri, Konya liderimize, Cumhurbaşkanımıza her zaman vefasını göstermiştir. İşte bu vefalı insanların şehrine hizmet etmek şereflerin en büyüğüdür. Hazreti Mevlana'nın, Hacıveyiszade’nin yine bu noktada tüm büyüklerimizin, atalarımızın bizlere emanet ettiği bu şehre en güzel haliyle sahip çıkacağız. Gençlerimize, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza, gözleri pırıl pırıl parlayan ve ülkemizin umudu olan gençlerimize bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz” dedi.



“Sözlerimizin tamamını gerçekleştirdik”

İklimin değiştiğini ve iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde millet bahçelerini yaptıklarını anlatan Murat Kurum, “Belediyelerimizle birlikte, milletvekillerimizle birlikte Konya'mızda tam bunun gibi 16 tane millet bahçesi yapıyoruz. Burada gençlerimiz oynayacak. Burada gençlerimiz geleceğe umutla bakacak. Kadınlarımız burada komşuluk ilişkilerini artıracak ve birlik beraberlik artacak inşallah. Biz bu manada Konya'da da inşallah Haziran ayı gibi Büyükşehir Belediye Başkanımızla da konuştuk, TOKİ’mizin, Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu millet bahçesini de Konya'mıza, Konya merkezde stadyumun bulunduğu alanda hizmete açacağız. Tabii biz şunu istiyoruz. Konya'da ne varsa Konya’nın 31 ilçesinde de aynı hizmetler olsun. Vatandaşlarımıza bu noktada yeşil alandan kentsel dönüşüme, sokak sağlıklaştırmadan, atık su arıtma tesisine, kentsel dönüşümden sosyal konuta kadar her ihtiyacını gidermeye gayret gösterdik. Bundan sonra da aynı burada 2018’de Mart seçimlerinde geldiğimizde burada kıymetli hemşehrilerimize sözler vermiştik. Bu sözlerin tamamını gerçekleştirdik. Tamamı bütün Karapınar'ımıza, bütün Konya'mıza hayırlı uğurlu olsun diyorum” şeklinde konuştu.



“Nerede vatandaşımızın bize ihtiyacı olsa orada olmaya çalıştık”

Bir hayali ve hedefleri olduğunu aktaran Bakan Kurum, “Hedefimiz, hayalimiz, Konya’mızı, Türkiye'mizi, muasır medeniyetler seviyesine çekmek. Bölgesinde büyük lider ülke pozisyonuyla bugün RusyaUkrayna krizinde de gördük ki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı bölgesinde barışın, huzurun, istikrarın, adaletin, hakim kılınabilmesi amacıyla büyük bir mücadele veriyor. Bu mücadeleyi kimle veriyor biliyor musunuz? Sizlerle, sizlerin destekleriyle veriyor, sizlerin dualarıyla veriyor. Allah hepinizden razı olsun. Biz bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Sizlere layık olmaya devam edeceğiz. Konya'ya geldiğinde bir kardeşimiz, yine Konya dışından gelen bir kardeşimiz geldiğinde o tarihin, atalarımızın, ecdadımızın bize bıraktığı tarihi eserler içinde, bir şuur içerisinde, huzur içerisinde gezecek. Alaaddin Tepesi'yle başlayacak. Kapu Camii’yle, yine Mevlana Meydanı’ndaki düzenlemelerimizle, Mevlana Meydanı'nın arkasında yapacağımız düzenlemelerle birlikte o tarihi surların içerisinde Selçuklu'nun, Osmanlı'nın bize emanet ettiği değerleri içerisinde gezecek. Millet bahçelerinde gençlerimiz, çocuklarımız oynayacak. Yeni yapacağımız sanayi sitesinde, sanayi alanındaki, o da sıfır atık sanayi sitesidir. Türkiye'de ilk defa yapılan 2690 bölümden oluşan sıfır atık sanayi sitesinde gençlerimiz çalışacak. Bu çerçevede şehrin içindeki çöküntü alanlarını şehrin dışına çıkaracağız. Konya'mıza bugüne kadar binlerce sosyal konut projesi yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. İnşallah yakın zamanda Cumhurbaşkanımız açıklayacaklar. Hem Konya'mız merkezinde hem de ilçelerinde ihtiyaç olan yerlerde sosyal konut uygulamasına devam edeceğiz. Bizler sizler için, sizlerin daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için bu mücadeleyi veriyoruz. Eminiz ki biliyoruz ki sizler bizim her zaman arkamızdasınız. Nerede vatandaşımızın bize ihtiyacı olsa orada olmaya çalıştık. Sel oldu oraya gittik. Afet oldu, oraya gittik. Deprem oldu, oraya gittik. Yangın oldu yine bu kardeşiniz Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde tüm bakanlarımızla birlikte afet alanında milletimizin yaralarını sardık. Onlara bir söz verdik. Dedik ki ‘bir yıl içerisinde size konutlarınızı vereceğiz. Acılarımızı gidereceğiz ve yine o sağlam güvenli konutlarda oturacaksınız.’ Hamdolsun sözlerimizi Elazığ'da tuttuk. Malatya'da tuttuk. İzmir'de tuttuk. Giresun'da tuttuk. Bartın'da tuttuk. Türkiye'nin her yerinde tutmaya da Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Bu millet bahçemiz, TOKİ Başkanlığımız eliyle Karapınar Belediyemize, Karapınar'ımıza, ilçemize kazandırıldı, Konya’mıza kazandırıldı. 75 bin metrekare alan içerisinde Millet Kütüphanesiyle, kıraathanesiyle, yürüyüş yollarıyla, çocuk oyun alanlarıyla Karapınar’ımızın ihtiyaç duyduğu bir proje. Yine millet kütüphanesini büyükşehir belediyemiz, eski bir binamızın restorasyonunu yaptı. Hemen kaymakamlığımızın yanında burada da gençlerimiz çalışacaklar. İnşallah Karapınar'a, Konya'ya, ülkemize hizmet edecekler. Bayrağımızı göklere çıkaracaklar. Daha da yüksek noktaya çıkaracaklar. Allah bütün gençlerimizden razı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

2023 seçimleri için kapı kapı gezeceklerini de sözlerine ekleyen Kurum, “Her yönüyle gideceğiz. Herkese dokunacağız. Kimseyi ayrıştırmayacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz ve Allah'ın izniyle sizlerin destekleriyle 2023 yılında Cumhurbaşkanımızı yeniden başkan yapacağız” diye konuştu.

