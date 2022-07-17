Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

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Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR,(Konya)(DHA)KONYA'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Mehmet Emin Görür (58), yaşamını yitirdi.

Kaza, gece yarısı SeydişehirKonya kara yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Nuri T. yönetimindeki 42 AAJ 291 plakalı otomobil, Mehmet Emin Görür'ün kullandığı 42 ADF 975 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ve başında kask bulunmayan motosiklet sürücü Görür, bariyerlere çarptı. Kanlar içinde kalan Görür, ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Nuri T., gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN

2022-07-17 11:09:20



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