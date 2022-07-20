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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taşlık ve kıraç alanı değerlendirip lavanta bahçesine dönüştürdü

İHA

Taşlık ve kıraç alanı değerlendirip lavanta bahçesine dönüştürdü

İstanbul'da ikamet ederken pandemi şartları nedeniyle memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesine dönen turizmci ve iş adamı, eniştesiyle birlikte dağlık kesimdeki geniş kıraç ve taşlık alanı lavanta bahçesine dönüştürdü.
İstanbul’da ikamet ederken 2 yıl önce pandemi şartlarının zorluğu sebebiyle doğduğu topraklara dönmeye karar veren turizmci ve iş adamı Barış Yaveroğlu, eniştesi Mete Duran ile birlikte ata topraklarında ekili buğdaylar ve ayçiçeği tarlaları arasında, Türkiye’nin hububat ambarı olarak bilinen Konya’nın ikinci, Beyşehir ilçesinin en büyük lavanta bahçesini kurdu. Yerleşim merkezine uzak mesafedeki dağlık alanda çok sayıda fabrika bacasının tüttüğü Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi’ne yakın bir sahada taşlık ve kıraç alanı değerlendiren Yaveroğlu, 97 dekar alan üzerindeki 50 dekarlık alanı lavanta bahçesine dönüştürdü. “Gerçek lavanta” olarak adlandırılan 110 bin adet anqustifoliasevtopolistürü İngiliz lavantasını burada toprakla buluşturan Yaveroğlu, öncesinde sulama imkanı bulunmayan sahayı taşlardan temizleterek ıslah etmek için uzun süre çalıştı. Aradan geçen sürenin ardından büyüyüp gelişmeye başlayan lavanta bitkilerinde bu yıl 2. kez hasat dönemi başladı, çiçekler toplanmaya başlandı.
Lavanta yetiştiricisi Barış Yaveroğlu, dikimini gerçekleştirdikleri bitkinin tıbbi yağ alınabilecek bir lavanta çeşidi olduğunu belirtirken, bu yıl 1,5 yaşına geldiğini ve 2. kez alanda çiçek kestiklerini söyledi. Bu yıl ticari olarak çok fazla bir beklentilerinin olmadığını anlatan Yaveroğlu, “Bu yıl çok fazla miktarda yağ elde edemeyeceğiz belki ama önümüzdeki senelerde anaç fidelerimizden aldığımız çeliklerle onların fide haline gelmiş şekilleriyle dikim alanlarımızı daha da genişletmeyi planlıyoruz. İleride, önümüzdeki yıl 100 dönüm üzerinde dikim yapmayı planlıyoruz. Umuyorum ki, bölge halkının da ilgi göstermesiyle lavanta ekili alanlar bölgemizde daha da büyüyecektir” dedi.
Arı kovanları yerleştirdikleri bahçede lavanta balı da üretmeye başladıklarını aktaran Yaveroğlu, “Lavanta arısız, arı da lavantasız olmaz’ deyince üstatlar, biz de onların sözünü dinledik. Geçen sene 10 kovan arı aldık, bir deneyelim dedik. İstanbul’a götürdüğümüzde yakın arkadaşlarım ve aile ortamım baldan inanılmaz mutlu oldu. Çok değişik, lezzetli ve güzel bir bal olduğunu söyleyince bu bizi daha da teşvik etti. Şu an itibariyle 175 tane kovanımız var. Buradan da organik doğal lavanta balı üretmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Bahçede lavanta hasadı başladı
Bahçeden aldıkları ürünlerle şampuan, yüz toniği gibi çeşitli ürünler üreterek bunları yurtdışı pazarına da sunmayı hedeflediklerini anlatan Yaveroğlu, “Şu anda bahçemizde lavanta hasadımız başladı. Bu sene için biraz geç kaldık. Lavantalarımız henüz 1,5 yaşında oldukları için tam gelişimi sağlayamadı. Yüzde 20 gibi bir verim hedefiyle hasat ediyoruz. Umuyoruz ki, önümüzdeki sene bu yüzde 60 ve 70 seviyesine ve sonraki sene de tam kapasiteye ulaşacak. Burası sulama imkanı olmayan tabiri caizse, dağların arasında kalmış, çok fazla taşı olan, çok kıraç bir yerdi. Lavanta dikimi yapmadan önce biz burayı ıslah etmek için çok çaba harcadık. Belediyemiz ve resmi kurumlara çok teşekkür ediyoruz. Onlar da ellerinden geldiğince yardımcı oldular. Birkaç kez taş toplama ve kırma makineleri ile bulunduğumuz toprağı ıslah etmeye çalıştık ve testini yaptırdıktan sonra gerekli olan mineral ve organik gübreleri de toprağa ekleyerek alanı dikime hazır hale getirdik. Burada Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi var. Bunların arasında mor güzellikler içerisinde bir vaha hedeflemiştik buraya gelirken. Kısmen bunu başardığımızı düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda daha da büyük vahalarla tekrar insanların karşısında olmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Konya’nın en büyük 2., Beyşehir’in ise en büyük lavanta bahçesini bölgede kurduklarını da kaydeden Yaveroğlu, tıbbi aromatik bitkilerden lavanta ekiminde öncülük ettiği ilçede lavanta ekim alanlarının yürütülen çalışmalarla daha da artmaya başladığını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını da sözlerine ekledi.
Lavanta hasadına başlanan bahçede mesai yapan kadın işçiler de; mis kokulu, mor güzellikler içerisinde çalışma yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kadın işçilerden Hatice Çolak, lavantaların çiçeklerini topladıklarını belirterek, “Biz bu işlere alışkın olduğumuz için bize pikniğe gelmiş gibi oluyor” dedi.
Hasat esnasında cep telefonundan açtığı müzikle çiçek toplayan ve zaman zaman da bahçede lavanta bitkisi arasında oynayarak kadın işçileri motive eden Zeynep Özcan da, “Çok güzel duygu içerisindeyim. Ben çalışmayı çok seviyorum. Çocukluğum köyde geçti. Müzik dinleyerek bu işi yapıyorum” şeklinde konuştu.
Kütahya’da ikamet ettiğini ancak annesiyle birlikte geldiği köyünde ilk kez lavanta hasadı yaptığını anlatan Elif Cin de, “Gayet keyifli bir hasat oluyor. Zor tabii ki. Ama güzel kokular içindeyiz” diye konuştu.

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