Konya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

DHA

Konya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı


Yaşar COŞKUN/ SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 18.30 sıralarında SeydişehirBozkır yolu Dumlupınar kavşağında meydana geldi. Erkoç Deniz (31) yönetimindeki 19 AL 710 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Harun Yılmaz'ın (41) kullandığı 42 ZB 392 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Erkoç Deniz ve Harun Yılmaz ile otomobildeki Mustafa Kul (55) ve Zeki Kul (61) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN
2022-09-06 21:36:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Konyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Seydişehir'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Seydişehir'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Onur Günü etkinliklerini değerlendirdi
YEREL HABERLER Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Onur Günü ...
Renault Trucks Buyruk Grup Konya Bayisi açıldı
YEREL HABERLER Renault Trucks Buyruk Grup Konya Bayisi açıldı
Kulu'da otomobilin çarptığı elektrikli moped sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kulu'da otomobilin çarptığı elektrikli moped sürücüsü ...
Kadir Şeker'in dosyası yeniden Yargıtaya gönderildi
YEREL HABERLER Kadir Şeker'in dosyası yeniden Yargıtaya gönderildi
Beyşehir'de afet farkındalık eğitimi ve deprem tatbikatı
YEREL HABERLER Beyşehir'de afet farkındalık eğitimi ve deprem ...
Derebucak'taki Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER Derebucak'taki Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı turizme ...
OSEG 2022 konferansı Konya'da yapılacak
YEREL HABERLER OSEG 2022 konferansı Konya'da yapılacak
AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ilçe ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ilçe ...
Konya'da tabancayla 3 kişiyi öldüren sanığa 3 kez müebbet hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Konya'da tabancayla 3 kişiyi öldüren sanığa 3 kez ...
Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı ...
Konya Ovası'nda "motorlu sulama sistemi" çiftçinin işini kolaylaştırıyor
YEREL HABERLER Konya Ovası'nda "motorlu sulama sistemi" çiftçinin ...
Çatalhöyük'te 8 bin 200 yıllık inanç yapısı bulundu
YEREL HABERLER Çatalhöyük'te 8 bin 200 yıllık inanç yapısı bulundu
Kulu'da ahır ve ev yandı
YEREL HABERLER Kulu'da ahır ve ev yandı
Kamyona çarpan otomobil, kasanın altına girdi: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Kamyona çarpan otomobil, kasanın altına girdi: 1 ölü, ...
Konya Gastrofest'te Bozkır kaşık ekibi ilgi gördü
YEREL HABERLER Konya Gastrofest'te Bozkır kaşık ekibi ilgi gördü
Heimlich manevrasıyla kendi hayatını kurtardı
YEREL HABERLER Heimlich manevrasıyla kendi hayatını kurtardı
Konya'daki tarihi ahşap camiyi 2 ayda 81 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Konya'daki tarihi ahşap camiyi 2 ayda 81 bin kişi ...
Konya'da kurallara uymayan motosiklet sürücülerine 102 bin 110 lira para ceza kesildi
YEREL HABERLER Konya'da kurallara uymayan motosiklet sürücülerine ...
Konya'da kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi ...
Konya'da yıldırım isabet eden binada hasar oluştu
YEREL HABERLER Konya'da yıldırım isabet eden binada hasar oluştu
Konya'da "Güle Oynaya Camiye Gel Projesi" kapsamında bisiklet dağıtımı sürüyor
YEREL HABERLER Konya'da "Güle Oynaya Camiye Gel Projesi" kapsamında ...
Konya'da pitbull besleyen kişiye 14 bin 982 lira para cezası kesildi
YEREL HABERLER Konya'da pitbull besleyen kişiye 14 bin 982 lira para ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.