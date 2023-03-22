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2023 Konya İmsakiye: Konya sahur vakti ve iftar saati ezanı kaçta?

İslam inancında on bir ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayı için geri sayım sona erdi. 2023 Ramazan, bu yıl 22 Mart Çarşamba'yı 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece başlıyor. İlk teravih namazının ardından imsak ezanı öncesinde sahura kalkılacak ve oruç ibadeti 29 gün boyunca gerçekleştirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı da Konya İmsakiye başta olmak üzere 81 ilin sahur vakti, iftar saati, teravih namazı saatleri ve imsak ezanı saatleri takvimini paylaştı. Böylelikle, merak edilen Konya İmsakiye 2023 de belli oldu. İşte, Diyanet'in duyurduğu 2023 Konya imsakiye ile Konya sahur vakti, iftar saati, imsak ezanı vakti ve teravih saatleri...

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  • Konya İmsakiye 2023: Konya sahur vakti ve iftar saati ezanı kaçta? Konya Ramazan İmsakiyesi

    İslam aleminde mühim bir yer tutan Ramazan ayı başlıyor. On bir ayın sultanı olarak kabul edilen ve oruç ibadetinin gerçekleştirildiği Ramazan ayı, 22 Mart Çarşamba'yı 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece başlayacak. Ramazan ayı bu yıl 29 gün sürecek. Ramazan ayının gelişi ile beraber Diyanet İşleri Başkanlığı da il il imsakiye takvimini paylaştı. Böylelikle, Konya ilinde oturanlar için Konya sahur vakti, iftar saati, teravih namazı saati ve imsak ezanı vakitleri belli oldu. Peki, Konya sahur vakti ve iftar saati kaçta? İşte, Diyanet'in açıkladığı Konya Ramazan İmsakiyesi 2023 ve Konya sahur saati, iftar vakitleri...

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  • Konya İmsakiye 2023: Konya sahur vakti ve iftar saati ezanı kaçta? Konya Ramazan İmsakiyesi

    RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlıyor ve 20 Nisan 2023 Perşembe günü sona eriyor.
  • Konya İmsakiye 2023: Konya sahur vakti ve iftar saati ezanı kaçta? Konya Ramazan İmsakiyesi

    2023 RAMAZAN'DA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK?

    2023 yılında Ramazan Ayı 29 gün sürecek. Hicri Takvim'de aylar zaman zaman 29 zaman 30 gün süremektedir. Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün olur. Bu yıl da yani 2023'te Ramazan Ayı 29 gün sürecektir.
  • Konya İmsakiye 2023: Konya sahur vakti ve iftar saati ezanı kaçta? Konya Ramazan İmsakiyesi

    RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 

    20 Nisan Perşembe Arife günü

    21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı 1. Gün

    22 Nisan Cumartesi Ramazan Bayramı 2. Gün

    23 Nisan Pazar Ramazan Bayramı 3. Gün

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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