Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun genelgesinin ardından İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin koronavirüsle mücadele kapsamında açtığı yardım kampanyasının banka hesapları bloke olmuştu. Bu kararın ardından, yardım kampanyası açan diğer belediyelerdeki durum merak konusu olmuştu. Örneğin Konya... Zira Konya da korona için dayanışma kampanyası yürütüyordu.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin kampanyasına ne oldu? Bu soruyu Konya Büyükşehir Belediyesi yetkililerine sordum. "Genelge sonrası bizim hesaplar da bloke oldu ve kampanyamızı Cumhurbaşkanlığı’nın kampanyasına devrettik" dediler. Koronayla mücadele için yardım kampanyası başlatan bir diğer belediye de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ydi. Peki Gaziantep’teki kampanya ne oldu? Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de yaklaşık 10 gün önce başlayan kampanyanın Cumhurbaşkanlığı kampanyasına devredildiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyelerin izinsiz bağış toplayamayacağına ilişkin genelgesi ile ilgili soruya şu yanıtı vermişti:

"İçişleri Bakanlığı olarak bu görevi bize veren kanundur. Benim görevim kanuna uymak, kaos dönemlerinde kanunu ihlal etmeye çalışanlara da müsaade etmemektir. Bu kanun, dernekler, vakıflar, kamu kurum ve kuruluşları ancak yardım toplayacaklarsa, kampanya yapacaklarsa, eğer ilçesinde yapacaksa kaymakamdan, ilde yapacaksa validen izin alır. Eğer iller arası yapacaksa o ilden diğer valilere yazılır ve İçişleri Bakanlığı bu konuda bilgilendirilir. 2860 sayılı kanun 'Sadece yardım toplamakla bırakmayacaksın, onu da denetleyeceksin' diyor. Bu yetkiyi, istismar edilmemesi için bize veriyor. Bütün bunlarla beraber eğer vali izin vermişse yardım toplayabilirsin. Ama devlet, vali izin vermeden sen banka numaraları açıklarsan, 'Ben yardım topluyorum' dersen, siz başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz, bu kadar açık ve net."