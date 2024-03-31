Konya Belediye başkan adayları kimlerdir? Konya Belediyesi hangi partide? Konya Belediye başkanı kimdir?
Konya Belediyesi hangi partide? Konya Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Konya Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Konya Belediyesini hangi parti kazandı ve Konya Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Konya yerel seçim sonuçları..
Konya BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Konya Belediye Başkanlığını 859115 alınan oy ve %70.53 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Uğur İbrahim Altay kazanmıştır.
Konya Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Adalet ve Kalkınma Partisi 24
Milliyetçi Hareket Partisi 4
Bağımsız 2
Cumhuriyet Halk Partisi 1
Konya BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİUĞUR İBRAHİM ALTAY - AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İSMAİL SONKAYA - CHP Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ABDULLAH YILDIRIM - İYİ Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET ALİ ÖZTÜRK - VATAN Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SELAHATTİN CİZRELİOĞLU - BĞMSZ Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MUHAMMED ALİ COPLAN - TKH Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET KÖSEOĞLU - YENİDEN REFAH Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ADNAN BAŞKÖSE - MİLLİYOL Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AYHAN MİLCİ - ZP Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SEYİT KARACA - DEVA Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ERKAN ESKİLER - ANAP Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ALİYE CANSU - DSP Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı DAMLA NUR ÇARMIZOL - TKP Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ABDULKADİR KARADUMAN - SP Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı OSMAN SARITAŞ - HAKPAR Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı BİLAL ORTAKALAYCI - TİP Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı BÜLENT KILIÇ - DEM Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET ÇANKAYA - MP Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MUSTAFA NAZMİ BAŞ - DP Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ÇETİN ACU - HÜDAPAR Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HALİS ÇEÇEN - AB Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HASAN İGEÖZ - AP Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HASAN ÖZTÜRK - BTP Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı NURGÜL KUŞÇU - HKP Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
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