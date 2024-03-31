Konya Belediye başkan adayları kimlerdir? Konya Belediyesi hangi partide? Konya Belediye başkanı kimdir? Konya Belediyesi hangi partide? Konya Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Konya Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Konya Belediyesini hangi parti kazandı ve Konya Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Konya yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 12:39 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:39 facebook

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